美股本周挫著等？美銀示警若這項報告過熱 將對股市形成逆風

美國銀行（BofA）表示，美股本周面臨的最大風險，就是上月的非農就業報告比預期更火熱。

Business Insider報導，美銀認為，若就業報告過熱，可能使市場重新調整對今年降息次數的預期。美銀策略師權武聖（音譯）說，美股回升到接近頂峰、小型股和權重平均的標普500指數表現較優異，顯示股市投資人沉浸在即將降息的振奮情緒，而非擔憂經濟衰退疑慮。

他說，果真如此，那麼美股本周的最大風險，就是非農就業報告過熱，致使市場調高對短期利率的預期。

上月的非農就業報告預定6日公布，經濟學家預期，8月的新增就業人數為16.2萬人，失業率有望從4.3%降至4.2%。

若8月就業報告真較7月強勁回升，可能導致市場情緒生變，證實投資人太過看好聯準會（Fed）的降息幅度，恐拖累美股；權武聖建議，投資人可對標普500指數布局10月的賣權價差合約，以規避下跌風險。

Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）則預估，上月新增就業人數為遠超市場預期的20萬~22.5萬，回到5月、6月的強勁數字，可能促使Fed縮減降息幅度；這將在短期內對股市形成逆風。