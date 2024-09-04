全球產業AI競速！2030年產值上看10兆美元 決勝點將在節能科技
人工智慧產業2030年產值上看10兆美元，決勝關鍵在節能！應用材料執行長迪克森4日於大師論壇舉例說，人工智慧訓練需要大量算力與能源，節能高效的晶片成為兵家必爭之地。比利時微電子研究中心（imec）執行長范登霍夫表示，隨著晶片效能提升，不僅有助於提升自動駕駛的感測與運算，也能協助醫療產業加速基因或蛋白質組成分析等。
國際半導體展大師論壇4日邀請台積電共同營運長米玉傑、迪克森與三星記憶體業務總裁Jung-Bae Lee等人發表演說。日月光執行長吳田玉致詞表示，本次論壇期待各產業分享半導體產業的未來與生態，尤其探討產業現在的問題、未來合作的機會等。
能效成決勝關鍵
迪克森指出，全球人工智慧產業2030年產值上看10兆美元、物聯網與機器人技術、自動車與電動車與再生能源產業分別上看2兆、1.5兆與4.5兆美金的產值，但這些技術的進步需要強大的運算能力，這也意味著更高的能耗。
他以人工智慧為例說，從GPT-2到GPT-4，所需晶片數量增加了100倍，而每秒的運算能力提升了近萬倍，能源消耗則劇增250倍，所以未來人工智慧的競賽決勝點將會是「能源效率運算」的能力。
客製化、整合是解方
Jung-Bae Le也提到AI世代的三大考驗：「能源消耗」、「記憶體牆」（memory wall，即記憶體的頻寬不足，導致AI運算效能受）與「存儲空間限制」，所以三星的策略是讓記憶體提高性能、降低能耗，如透過縮減技術增加記憶體容量；或更新模組整合匯流排來提高頻寬。
他舉例說，三星透過與客戶合作的方式，在高頻寬記憶體（HBM）導入大型製程與客製化邏輯設計，加入晶片的授權，讓客戶可以依照自身的特定需求，客製化晶片設計，以提高記憶體的效能。
至於半導體產業能提升能源效率的方式，迪克森提到，如高頻寬記憶體以3D堆疊的方式提高效能；異質整合可以將不同功能的晶片封裝在一起，從而減少數據傳輸距離和功耗。但他也強調，單一廠商無法獨立完成這些創新，唯有共同合作，才能促進產業的成功。
裨益交通與醫療
隨著節能技術與先進製程進步，晶片技術也有助於推動其他領域的發展，比利時微電子研究中心（imec）執行長范登霍夫舉例說，汽車產業正邁向自動駕駛，而車輛需要通過感測器收集大量數據來實現這一目標，這仰賴高算力、低能耗的晶片來確保靈活度和可靠性。
他也提到，不僅是自動駕駛，晶片在健康保健領域也有著巨大的潛力，如高效能的晶片有助於加速基因分析、優化藥物測驗的效率，更能促進蛋白質組合的研究，再加上人工智慧在醫療領域應用範圍愈來愈廣，更高效的晶片也有助於提供更強大的運算平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言