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不愛NVIDIA股票？超級富豪俱樂部會員過半不看好 有錢人投資組合曝光

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
一個有錢人俱樂部的最新資產配置調查顯示，持有輝達股票的不到一半。美聯社
一個有錢人俱樂部的最新資產配置調查顯示，持有輝達股票的不到一半。美聯社

超級有錢人不是那麼熱衷投資輝達NVIDIA）股票？至少富豪俱樂部「Tiger 21」最近的資產配置調查報告，看出這種情況。

CNBC報導，「Tiger 21」的資產配置報告顯示，俱樂部會員超過半數（57%）沒有投資輝達股票。43%有投資，但目前持有輝達股票的人，也不打算加碼，因為擔心股價已經漲太高。「Tiger 21」俱樂部的會員是一些身價超高的投資人或企業家。輝達股價周二（3日）隨晶片股下跌，重挫9.53%至108美元。

「Tiger 21」主席Nichael Sonnenfeldt說：「雖然輝達目前沒有爭議是人工智慧（AI）領導者，但沒有任何一家公司可以永遠維持成長。競爭者通常都會趕上來，導致市場重新校準。」

Sonnenfeldt的資料顯示，「Tiger 21」俱樂部會員個人資產合計價值1,650億美元。這個由他發起的團體成立於1999年，讓會員彼此交換保有財富、投資和從事公益的意見。會員數目前1,450人。

對「Tiger 21」會員的調查也發現，43%預期輝達的成功故事，無法延續到未來十年。部分會員已經完全避免投資科技股，以至於持有輝達股票的比率不高。現在「Tiger 21」的會員偏好房地產和其他產業。

Sonnenfeldt說，「Tiger 21」俱樂部的會員們，比起追求高報酬，更重視保有財富。輝達的股價波動大，加上投資科技股伴隨的風險，即使該公司成長驚人，也會被避開。

「Tiger 21」最新的會員資產配置報告指出，會員配置最高比率資金在私募股權，占比28%；利率雖高，會員們投資組合當中，房地產比率仍有26%；上市公司股權則是占22%。

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