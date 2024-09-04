聽新聞
test
0:00 / 0:00
不愛NVIDIA股票？超級富豪俱樂部會員過半不看好 有錢人投資組合曝光
超級有錢人不是那麼熱衷投資輝達（NVIDIA）股票？至少富豪俱樂部「Tiger 21」最近的資產配置調查報告，看出這種情況。
CNBC報導，「Tiger 21」的資產配置報告顯示，俱樂部會員超過半數（57%）沒有投資輝達股票。43%有投資，但目前持有輝達股票的人，也不打算加碼，因為擔心股價已經漲太高。「Tiger 21」俱樂部的會員是一些身價超高的投資人或企業家。輝達股價周二（3日）隨晶片股下跌，重挫9.53%至108美元。
「Tiger 21」主席Nichael Sonnenfeldt說：「雖然輝達目前沒有爭議是人工智慧（AI）領導者，但沒有任何一家公司可以永遠維持成長。競爭者通常都會趕上來，導致市場重新校準。」
Sonnenfeldt的資料顯示，「Tiger 21」俱樂部會員個人資產合計價值1,650億美元。這個由他發起的團體成立於1999年，讓會員彼此交換保有財富、投資和從事公益的意見。會員數目前1,450人。
對「Tiger 21」會員的調查也發現，43%預期輝達的成功故事，無法延續到未來十年。部分會員已經完全避免投資科技股，以至於持有輝達股票的比率不高。現在「Tiger 21」的會員偏好房地產和其他產業。
Sonnenfeldt說，「Tiger 21」俱樂部的會員們，比起追求高報酬，更重視保有財富。輝達的股價波動大，加上投資科技股伴隨的風險，即使該公司成長驚人，也會被避開。
「Tiger 21」最新的會員資產配置報告指出，會員配置最高比率資金在私募股權，占比28%；利率雖高，會員們投資組合當中，房地產比率仍有26%；上市公司股權則是占22%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言