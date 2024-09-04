泰國內閣通過「5大措施」反傾銷 防大陸廉價產品影響中小企業

為防止大量來自大陸的廉價產品進入泰國市場，影響中小企業發展，泰國內閣會議昨天通過5大項措施，包括增加進口和關務相關規定、增稅、外國業者須在泰國設立實體辦公室等。

泰國民眾喜歡網路購物，但大量大陸廉價商品進入泰國市場，讓泰國中小企業備感威脅。曾有泰國中小企業向政府抱怨，民眾從國外、特別是大陸買東西進泰國，售價1500泰銖（約新台幣1409元）以下貨品免消費稅，對他們的生意造成影響。

大陸電商平台拼多多旗下海外銷售平台Temu泰國站日前上線，泰國產業界人士更憂心低價大陸產品將大量進入泰國，進而傷害泰國中小企業和製造業，工廠被迫關閉，甚至影響泰國勞動力。

民族報（The Nation）報導，泰國內閣昨天通過商業部提出的5項措施，防範廉價特別是來自大陸的產品大量進入泰國，影響泰國消費者和製造商。

第一項措施是增加進口和關務相關規定。相關單位在海關要徹底檢查進口物品，確保符合泰國的標準；增加對網購物品檢查次數，並確保提供相關服務的公司符合泰國法律，禁止出現人頭登記公司。

第二項措施是設立明確規範，外國電商業者必須在泰國設立實體辦公室，讓泰國官方可以確保消費者權益及公平商業交易。第三項措施是增稅，例如關稅、公司稅、消費稅和反傾銷稅等，泰國政府正研擬修改反傾銷稅，讓政府可代表受影響的私人企業提起訴訟。

第四項措施是協助泰國中小企業發展生意，並增加它們的生產能力，例如協助中小企業採用生產的新科技及利用電商平台增加銷售等。第五項措施是加強和貿易夥伴國如日本、大陸和南韓的關係，讓泰國商品和服務可以有更多銷售管道，同時促進泰國成為電商貨物集散地。

總理府副秘書長蘇西（Suksit Srichomkwan）表示，內閣通過決議後，相關單位須立刻執行，每週回報進度並每兩週開會討論。

泰國商會主席沙南（Sanan Angubolkul）表示樂見政府採取措施。不過，他建議政府可採取更積極的做法，例如和中方討論，在貨品出口到泰國前，先檢查貨品品質、確保泰國中央銀行可監管外國電商收費平台、在網購平台同時增加消費稅和營業稅等。