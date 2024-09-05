「周休三日」沒人愛？日本僅8%公司採用 專家揭好處：可改善人口下滑

日本向來以勤奮工作聞名，但為了解決過勞問題，同時符合世界趨勢，日本政府近年開始推廣「四天工作制」，並提供免費諮詢和補助金。但數據指出，只有8％的企業願意採用這種工作模式，要改善職場文化，看來還有很長一段路要走。

早在2021年，日本政府就對四天工作制表達支持，《美聯社》報導，為吸引更多企業採用，政府發起名為「工作方式改革」的運動，推廣縮短工時和其他彈性安排，例如，設定加班限制和帶薪年假。

最近，厚生勞動省也開始提供免費諮詢、補助金，以及多個成功企業案例，進一步激勵更多企業參與，官方網站提到：「希望實現一個可以根據個人情況，來選擇工作方式的社會，創造成長的良性循環，讓每位勞工對未來都有更好的展望。」

團隊置於個人之上，僅8％企業有意願配合

但許多企業似乎對四天工作制興趣缺缺，厚生勞動省的數據指出，只有8％的企業允許員工每週休三天以上的假期，甚至還有7％的企業，每週只給員工法定的一天休假。

不只雇主，連員工也沒有意願，舉例來說，日本松下電器（Panasonic）旗下有資格使用四天工作制的6.3萬名員工中，只有150人採用。此外，雖然有高達85％的雇主指出，已經給員工每週兩天休假，也設定了加班限制，但一些員工仍會自主「無薪加班」。

日本松下電器旗下有資格使用四天工作制的6.3萬名員工中，只有150人採用。路透社

《商業內幕》分析，日本人習慣將團體置於個人之上，包括展現團隊精神和勤奮工作的印象，這種職場文化最早可追溯到二戰後，當時戰敗的日本為了促進經濟成長，時任首相吉田茂要求大型企業提供終身就業保障，並要求員工對公司忠誠。

不過，《商業內幕》也提到，除了過勞，人口下滑的問題，或許也能藉由四天工作制來改善。

出生率不斷下滑，岸田：過勞所造成的

去年1月，前首相岸田文雄警告，日本出生率不斷下滑，瀕臨崩潰，很大的原因是因為過勞文化，人們沒有時間約會、結婚和生育。日本智庫發布的一份報告指出，預計到2040年，日本將面臨100萬勞動力短缺的狀況。

後疫情時代，人們開始思考生活和工作的平衡，不只日本，四天工作制在全球已經是一項趨勢。

今年4月，和日本一樣面臨人口短缺問題的新加坡就宣布，員工很快就能申請縮短工時，採用靈活的工作模式。

2022年，英國61家參與四天工作制實驗的企業，就有31家表示將永久實施這項靈活的工作模式。

員工參與度低，四天工作制可望找回熱情

民調機構蓋洛普（Gallup）每年都會對員工參與度進行調查，在最近的調查中發現，在所有接受調查的國家中，日本員工參與度是最低的，只有6%的受訪者說自己工作敬業，低於全球平均水平的23%。

這意味著很少日本人對工作有高度參與感和熱情，大多數只是投入時間，卻沒有投入熱情或能量。日本政府期望透過四天工作制，可以讓員工找回工作的熱情。

在東京一家小型科技公司Spelldata工作的橫濱亞希子（Akiko Yokohama）說，四天工作制讓她有時間可以休息放鬆，「當你身體不舒服時，要連續工作五天很困難，休息可以讓你恢復或去看醫生，減輕不少壓力。」

亞希子的丈夫是一名房地產經紀人，也從事四天工作制，這讓他們夫妻可以有更多時間陪伴他們的學齡子女。

愈來愈多企業也開始提供四天工作制給員工，包括Uniqlo母公司迅銷集團、日立（Hitachi）、SMBC日興證券，以及日本第三大金融機構瑞穗金融集團。

經營卡拉OK和酒店的NS Group總裁荻野佳奈子（Kanako Ogino）認為，服務業多半以女性為主，提供四天工作制等彈性工時，可以讓他們有更多時間照顧孩子。為確保員工權益，佳奈子每兩年都會調查旗下4000多名員工期望的工作模式，親自聆聽員工的感受，這對眾人利益至上的日本來說，較為少見。

回到台灣，去年也有人在公共政策平台上提案，希望可以實施工作四天制，行政院人事行政總處則回應，徵詢相關機關和團體，並蒐集各界意見後，多數不贊成工作四天制，因此胎死腹中。

不過，看過其他國家的執行情形，或許可以從中找出台灣最適合的作法。畢竟，縮短工時不一定和企業營運相違背，況且還可以保障員工的健康和參與度，對企業來說，這才是最重要的。

（本文出自2024.09.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）