黃仁勳財富一日內痛失100億美元 照樣從容替美職棒開球

晶片股暴跌以及美國司法部為反壟斷調查對輝達（NVIDIA）發出傳票的夾殺之下，輝達周二創下美國上市公司有史以來單日最重損失，執行長黃仁勳的財富也暴跌約100億美元。

輝達周二股價重挫9.5%，黃仁勳淨值跟著下跌至949億美元，創下彭博億萬富豪指數2016年開始追蹤他的財富以來，單日摔得最重的一次。

黃仁勳今年從6月14日至8月9日幾乎每天賣出輝達持股，一共賣掉480萬股，進帳5.8億美元，但比他周二帳面損失的價值顯得微不足道。

黃仁勳 3日再度站上美國職棒大聯盟投手丘，這次為舊金山巨人隊開球，過程顯得輕鬆愉快。

彭博報引述對調查知情人士報導，美國司法部向輝達提出具有法律約束力的要求，迫使接到傳票的一方提供相關訊息，下一步可能就是正式提告。

反壟斷官員擔心，輝達可能讓買家難以轉換到其他供應商，並懲罰那些並未完全使用其AI晶片的買家。

據彭博億萬富豪指數所示，黃仁勳是全球第18大富豪，即使輝達周二股價重挫，他的財富今年來仍增加510億美元。

輝達針對調查回應說，該公司市場主導地位來自高效能的產品品質。