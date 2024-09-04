澳洲上季經濟成長降至32年來最低 高利率、高通膨壓抑消費

澳洲統計局今（4）日公布的資料顯示，澳洲第2季國內生產毛額（GDP）只較第1季成長0.2%，年增率則為1.0%，大致符合市場預期，卻是1990年代初期經濟衰退以來最弱。高利率與高通膨衝擊消費者和企業，只能以政府支出為成長主要驅力，但近期還沒辦法盼到澳洲央行降息。

澳洲統計局說，澳洲上季經濟雖市連續第11季成長，但成長幅度過去一年急遽減速。若排除新冠疫情期間的特殊情況，上季的GDP年增率是1992年以來最低。

經濟活動中最弱的一環是家庭支出，第2季較第1季減少0.2%，吃掉GDP成長率0.1個百分點。如果與去年同期相比，第2季消費成長0.5%，遠低於澳洲央行預期的1.1%。

澳洲央行持續示警，指澳洲通膨居高不下，排除近期降息可能。總裁布洛克（Michele Bullock）上個月說，短期內不慮降息。

金融市場則是反映今年底以前可望有一次降息，但多數經濟學家都預期澳洲央行到明年初都將按兵不動。