瑞士奢華鐘表製造商遇低迷期 政府馳援付排休減班員工80％薪資

由於需求低迷、訂單減少，瑞士的奢華鐘表製造商尋求政府奧援。當局協助製造業度過難關的作法是，凡工時被縮減或排假不上班的工人，八成薪資由政府負擔，以免企業進行永久性裁員。

芝柏表（Girard-Perregaux）和雅典表（Ulysse Nardin）證實了已接受補助，以保留員工的工作。它們的母公司索風集團（Sowind）的執行長Patrick Pruniaux說，「這是一場小型的鐘錶危機」，該集團320名員工裡大約有50名或15%，減少排班或休假去了。

侏羅邦（Jura）是瑞士鐘錶零件製造業重鎮，今年夏季，那裡大約有40家公司向政府提交了補助申請，遠多於年初時僅五家公司申請。

瑞士鐘表製造商連續三年創下出口紀錄之後，碰上了消費者不再花大錢購買昂貴手錶的困境，在中國大陸的銷售下滑尤其明顯。瑞士今年前七個月手錶的批發出口總值減少2.4%。

價格較低的品牌受創最深；江詩丹頓（Vacheron Constantin）和萬國錶（IWC）背後的歷峰集團（Richemont），以及擁有歐米茄（Omega）的Swatch也受影響，兩集團在大陸的銷售額雙雙下滑；勞力士（Rolex）和百達翡麗（Patek Philippe）等高階品牌則有較好的韌性。

索風的Pruniaux表示，中國大陸的經濟幾無好轉跡象，這意味鐘表業2025年可能僅出現部分復甦。該集團2024年 銷售額可能持平或略減，不如去年銷售額有略低於10%的成長，更遠遜於2022年銷售額大增近一倍。