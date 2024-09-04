摩根士丹利：資料中心蓬勃發展 脫碳成巨大市場
跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）研究指出，全球資料中心蓬勃發展，預計在2030年前將產生約25億噸二氧化碳排放當量，同時將加快對脫碳解決方案的投資。
路透社報導，為擴展人工智慧（AI）與雲端運算技術，谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、Meta與亞馬遜（Amazon）等全球超大規模服務商正推動高耗電的資料中心在全球快速擴散。與此同時，這些企業也須恪遵承諾，在2030年前減少其資料中心的溫室氣體排放量。
摩根士丹利昨天發表的研究報告指出，上述情況「為脫碳解決方案創造了一個巨大市場」。根據報告，全球資料中心產業一年溫室氣體排放量，將達到美國全年排放量的40%左右。
摩根士丹利表示，巨型電腦倉儲的建設，將增加對清潔能源開發、節能設備，以及所謂綠色建材的投資。報告指出，在科技公司努力兌現其氣候承諾的同時，預計也將推動「碳捕捉、再利用與封存」（Carbon Capture, Utilization and sequestration, CCUS）與「碳移除」（Carbon Dioxide Removal）的處理技術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言