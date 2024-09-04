美股盤後分析：周二遭遇的或許只是重演8月初的頓挫

美國晶片股周二下殺波及亞洲市場，但其他資產並未隨之大幅震盪，可見周二崩跌可能只是一次頓挫，而非一波嚴重崩跌。

輝達接到司法部傳票不必大驚小怪

首先來看周二拖累大盤的元凶輝達（NVIDIA），正常交易時段重挫近10%後，盤後再跌2.4%，主要是因為彭博報導輝達收到美國司法部傳票，以調查是否涉及反托辣斯行為。

不過，彭博分析師指出，輝達受到調查並不意外，可能尚處於初步階段，而且可能需要數年之久才會確定是否提告。

股市以外市場相對淡定

外匯市場周三交易相對談定，馬元走升0.4%；新台幣表現一如預料表現墊底，但也僅貶值0.3%。美國公債在周二上漲過後持平。銅價小幅走高，徘徊在9,000美元關口。

那斯達克100指數期貨上午下跌0.6%，或許可依此推斷，周二僅是一次單日的頓挫，並出現恐慌加劇的現象。

對就業數據心有餘悸

本周美國將公布一系列經濟數據，包括職缺數據、失業救濟金以及備受關注的非農就業報告。美股8月初大跌，即因美國7月就業報告遠不如預期，市場擔心Fed降息步調慢半拍。

IG的市場分析師 Tony Sycamore說：「我認為本周看來有點凶險。」

考慮到聯準會（Fed）甚為關注勞動市場，周五公布的8月數據可能足以決定本月降息幅度是1碼（0.25個百分點）或是2碼（0.5個百分點）。

Sycamore說：「大家一直在為降息喝采，但降息其實不是好事，因為這意味著經濟情況比預期更糟。」

AI過熱再掀熱議

分析師認為人工智慧（AI）股票表現已過度反映此技術實際能帶來的獲利能力。瑞銀台灣研究主管Randy Abrams 接受彭博電視訪問時說：「現在投資人開始質疑投資報酬是否能夠實現。」

有些人對於AI的前景仍表樂觀，全球各地企業仍計劃投入數十億美元以整合此技術。

Fibonacci 資產管理執行長 Jun In Yun 說：「我們認為對於AI需求達到頂峰的疑慮被誇大了。我們可能會看到AI及其支援基礎設施的需求在明年上半年保持強勁。」