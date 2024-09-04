快訊

AI時代理科生才有出路？科技業領導人想的跟我們不一樣

大型郵輪創造450種職務 新興「船陪」在做什麼？

獨／金管會上午急召國銀總經理開會救房貸荒 危老都更房貸可望除外

路透調查：央行降息將小幅提振全球房價 印度、澳洲漲勢尤強

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
路透訪調的分析師預期，全球多數主要市場今、明兩年的房價將小幅上漲。美聯社
路透訪調的分析師預期，全球多數主要市場今、明兩年的房價將小幅上漲。美聯社

路透訪調的分析師預期，全球多數主要市場今、明兩年的房價將小幅上漲，因為預期抵押貸款利率將進一步下降，有助略微改善消費者對昂貴房產的負擔能力，以印度澳洲房市最看好，中國大陸則將維持低迷。

路透8月19日-9月3日訪調近150位房地產分析師，調查範圍涵蓋美國、英國、德國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國大陸、杜拜及印度，結果顯示幾乎所有這些市場的平均房價今、明兩年都看漲，

分析師的預測中位數顯示，今年各大市場平均房價的變動幅度介於小跌1.4%到上漲8%，整體前景樂觀。相較於上次的5月調查，分析師上調九個房地產市場中，對印度、澳洲及德國等五個市場的前景預測。

其中，今年美國平均房價預估將上漲5.4%，明年上漲3.3%；加拿大今年的平均房價預料將攀漲1%，明年走揚2.8%。

在亞太地區，印度現金充裕的個人的豪宅需求預料將在未來幾年推高房價，今年平均房價估上漲7.75%，明年預料漲 6%。分析師預測，中國大陸今年房價預測將跌8.5%，跌幅比5月調查預期的5%更大，明年看跌3.9%。

澳洲今年房價將因供應緊俏，看漲6.3%，且將超過新冠疫情期間的高峰，明年再漲4.3%，今年伯斯（Perth）房價預料上漲22%，阿得雷德（Adelaide）估上揚14%，布里斯本預料漲12%，雪梨則將漲5%。紐西蘭今年房價預估將僅漲1%，明年有望強彈6%。

在歐洲，分析師預期英國今年平均房價將上漲2.5%，明年續漲3%；德國房價今年將下跌1.4%，但明年將上漲2%。

多數央行若非已降息、就是預料將在今年某個時間點開始降息，美國聯準會（Fed）預期將在9月17-18日會議啟動降息。

在回答額外問題的106位分析師中，82人（占比接近80%）表示，未來一年首購族的負擔能力將好轉。但由於多數國家的住房供應仍然緊張，許多有意購房者未來幾年可能會繼續租房，甚至支付更高的租金。

仲量聯行全球房地產行業研究主管麥克歐里（Matthew McAuley）指出，許多市場的抵押貸款利率下降將改善有意購房者的處境，但改善幅度有限，因為可負擔壓力已到達極限，美國、加拿大、英國、法國、德國、澳洲和日本等國愈來愈多人將以收入滿足住房需求。

印度 澳洲 美國

延伸閱讀

若美國經濟好轉就不降息了嗎？ 狄驤：降息原因並非都是衰退

黃金的史詩行情很快要告終？降息可能反讓金價遇「天譴」

路透：加拿大正加緊管控國門 拒更多外國人入境居留

印度基金績效 水漲船高

相關新聞

輝達挫逾9% 衰退之憂再起 美股道指崩逾600點、台積電ADR重摔6.53%

由於科技股陷入困境以及最新經濟數據重新引發人們對經濟健康狀況的擔憂，美股3日暴跌。

禍不單行 NVIDIA接到美司法部反托辣斯調查傳票

美國司法部向輝達（NVIDIA）在內公司發出傳票，以尋求輝達是否違反反壟斷法的證據，顯見美國官方更加深入對這家晶片業者雄...

OECD富裕國家調查 高房價民怨飆 恐影響選情

在富裕國家，民眾對居住成本的不滿程度衝上新高，甚至超越對醫療照護和教育成本的擔憂。由此而生的效應可能擴大至政治層面，影響...

震撼彈 福斯擬關德國工廠

福斯汽車（VW）考慮在德國關閉工廠，這將是該公司成立87年以來破天荒的決定，不僅可能引發工會反彈，也暴露歐洲汽車產業的深...

福斯汽車不排除關廠裁員 德國政府呼籲與工會協調

德國汽車巨頭福斯汽車（Volkswagen）計畫提財務減縮計畫，不排除關閉德國工廠與裁員。德國副總理兼經濟和氣候保護部長...

美股盤後分析：周二遭遇的或許只是重演8月初的頓挫

美國晶片股周二下殺波及亞洲市場，但其他資產並未隨之大幅震盪，可見周二崩跌可能只是一次頓挫，而非一波嚴重崩跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。