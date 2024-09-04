路透調查：央行降息將小幅提振全球房價 印度、澳洲漲勢尤強

路透訪調的分析師預期，全球多數主要市場今、明兩年的房價將小幅上漲，因為預期抵押貸款利率將進一步下降，有助略微改善消費者對昂貴房產的負擔能力，以印度和澳洲房市最看好，中國大陸則將維持低迷。

路透8月19日-9月3日訪調近150位房地產分析師，調查範圍涵蓋美國、英國、德國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國大陸、杜拜及印度，結果顯示幾乎所有這些市場的平均房價今、明兩年都看漲，

分析師的預測中位數顯示，今年各大市場平均房價的變動幅度介於小跌1.4%到上漲8%，整體前景樂觀。相較於上次的5月調查，分析師上調九個房地產市場中，對印度、澳洲及德國等五個市場的前景預測。

其中，今年美國平均房價預估將上漲5.4%，明年上漲3.3%；加拿大今年的平均房價預料將攀漲1%，明年走揚2.8%。

在亞太地區，印度現金充裕的個人的豪宅需求預料將在未來幾年推高房價，今年平均房價估上漲7.75%，明年預料漲 6%。分析師預測，中國大陸今年房價預測將跌8.5%，跌幅比5月調查預期的5%更大，明年看跌3.9%。

澳洲今年房價將因供應緊俏，看漲6.3%，且將超過新冠疫情期間的高峰，明年再漲4.3%，今年伯斯（Perth）房價預料上漲22%，阿得雷德（Adelaide）估上揚14%，布里斯本預料漲12%，雪梨則將漲5%。紐西蘭今年房價預估將僅漲1%，明年有望強彈6%。

在歐洲，分析師預期英國今年平均房價將上漲2.5%，明年續漲3%；德國房價今年將下跌1.4%，但明年將上漲2%。

多數央行若非已降息、就是預料將在今年某個時間點開始降息，美國聯準會（Fed）預期將在9月17-18日會議啟動降息。

在回答額外問題的106位分析師中，82人（占比接近80%）表示，未來一年首購族的負擔能力將好轉。但由於多數國家的住房供應仍然緊張，許多有意購房者未來幾年可能會繼續租房，甚至支付更高的租金。

仲量聯行全球房地產行業研究主管麥克歐里（Matthew McAuley）指出，許多市場的抵押貸款利率下降將改善有意購房者的處境，但改善幅度有限，因為可負擔壓力已到達極限，美國、加拿大、英國、法國、德國、澳洲和日本等國愈來愈多人將以收入滿足住房需求。