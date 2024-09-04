英特爾可能被道瓊指數剔除？ 現已是股價墊底成分股

英特爾（Intel）股價下挫可能危及它的道瓊指數成分股地位。英特爾和微軟，是最早被納入道瓊工業指數的兩檔科技公司股票，英特爾如今處境令人唏噓。

路透報導，分析師和投資人表示，英特爾有可能被道瓊指數剔除，他們提到今年以來，英特爾的股價已經跌掉近60%，成為道瓊成分股當中表現最差的股票，也是是目前股價最低的。

在周二（3日），英特爾的股價跟著晶片股下跌，又再挫低約7%，同日費城半導體指數跌了近6%。

如果英特爾果真被道瓊指數剔除，英特爾已經鼻青臉腫的聲譽又會再受傷。英特爾曾有投資OpenAI的機會，決定不投資讓它錯過了AI熱潮；針對挑戰台積電（2330）而成立的晶圓代工事業則虧損擴大。

路透採訪管理道瓊指數的道瓊公司，道瓊拒絕評論英特爾是否會被剔除。道瓊會在有必要時調整成分股，上次調整是在今年2月，當時剔除業績不佳的連鎖藥妝店Walgreens Boots Alliance，換上科技巨人亞馬遜（Amazon）。

道瓊成分股主要的選擇條件就是股價，標普500指數成分股則會包含考量市值。道瓊指數的選股委員會監看著成分股當中最高股價的一檔股票，是不是最低股價的十倍以上。目前道瓊成分股股價最高的UnitedHealth Group，股價是英特爾的大約29倍。

Gabelli Funds研究分析師Ryuta Makino認為，道瓊若換下英特爾，會讓輝達取代。輝達因為在AI晶片上的稱霸地位，現為全球市值最高的上市公司之一，股價今年上漲逾160%。不過有其他分析師表示，輝達股價的波動性高，道瓊通常都選擇較穩定的股票。Synovus Trust資深基金經理人Daniel Morgan覺得，德州儀器也是可能選項。

德儀今年股價上漲約20%，周二股價收在201.83美元，很接近道瓊成分股平均股價約209美元的水準。

曾經擔任道瓊指數選股委員會主席多年的David Blitzer表示，剔除原有成分股時，偏好納入股價接近平均值的股票。