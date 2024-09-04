全球7月半導體銷售低於季節趨勢 可能助長晶片股賣壓

美國半導體產業協會（SIA）3日公布，7月全球半導體銷售比6月成長2.7%至513.2億美元，為連續第四個月成長，但分析師指出，7月銷售低於季節趨勢，對整體產業景氣看法不一，可能是拖累晶片股下跌的因素之一。

SIA的數據顯示，7月全球半導體銷售比去年同期增加18.7%，總裁兼執行長紐佛（John Neuffer）表示，7月全球半導體市場不管是年比、還是月比，都維持成長，美洲市場增長尤其強勁，年增40.1%。這個數據是由世界半導體貿易統計組織（WSTS）彙整，為三個月移動均值。

在其他地區，中國大陸7月半導體銷售年比成長19.5%，為全球第二高，亞太／所有其他地區增長16.7%，但日本下滑0.8%，歐洲也減少12%。

以月比來看，美洲地區成長4.3%最強，亞太／所有其他地區以3.9%居次，日本增加3.3%，中國大陸小增0.9%，歐洲則下降0.5%。

摩根士丹利分析師指出，SIA 7月銷售報告的「幾乎所有產品線都弱於我們的預期」， 「廣泛市場仍然似乎疲軟」，「雖然我們依然假設第2季是類比、離散式（discrete）及微控制器等領域銷量的谷底，但復甦略為受限」。

Bernstein指出，整體半導體銷售成長低於往常的季節情況。花旗分析師也認為，由於銷量較低，7月銷售低於季節趨勢，「由於2023年銷量下降19%，為2001年以來最大減幅，我們相信2024年將出現庫存回補」，仍預期2024年半導體銷售將成長14%。

花旗以美光（Micon）為首選，並給予超微（AMD）、博通（Broadcom）、亞德諾半導體（Analog Devices）、微芯科技（Microchip）和德州儀器（TI）買進評等。