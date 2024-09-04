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WTI原油跌破70美元關卡 OPEC+計劃增產添壓力

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
西德州原油（WTI）期貨今天盤中跌破每桶70美元大關。路透
西德州原油（WTI）期貨今天盤中跌破每桶70美元大關。路透

國際油價今天盤中繼續下跌，在周二重挫近5%後進一步走低，西德州原油（WTI）期貨跌破每桶70美元大關。隨著利比亞政治動盪局面可能緩和，市場焦點轉回到全球需求擔憂以及石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能從10月起提高產量，不利油價走勢。

布蘭特原油期貨4日盤中下跌0.7%至每桶73.24美元，西德州原油期貨下跌0.77%至每桶69.80美元，是1月初以來首次跌破每桶70美元。

一位利比亞央行人士表示，預期很快將達成協議以化解目前該國政治派系之間的紛爭，這可能促成石油供應恢復。

一些人此前猜測利比亞的動盪可能給OPEC+一些空間，按計畫從10月開始恢復部分產量，但利比亞的潛在協議可能會令OPEC+更難在不影響價格的情況下提高產量。

油價目前已回吐今年來所有漲幅，因市場擔心中國大陸經濟前景以及OPEC以外國家的充裕供應。周二的跌勢在一定程度上受追蹤趨勢的算法交易員看空情緒變濃導致。

投資人也等待周五公布的美國最新就業數據，該數據可能為聯準會未來的降息路徑提供更多線索。

OPEC 利比亞 油價

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