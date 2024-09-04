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最大退休基金GPIF可能加碼日股 對市場信心大有助益

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博估計，GPIF若僅僅加碼日股5個百分點，即代表買超超過10兆日圓（690億美元）。路透
彭博估計，GPIF若僅僅加碼日股5個百分點，即代表買超超過10兆日圓（690億美元）。路透

彭博調查分析師看法指出，日本規模1.75兆美元的政府退休金投資基金（GPIF）可能會加碼投資人國內股票，並縮減對外國公債的布局，如此調整勢必對全球市場掀起漣漪效應。

接受彭博調查的21位分析師中，近半數認為，GPIF 在明年4月開始的投資組合調整中，將把日股的配置目標提高至目前的25%以上。他們認為，增加外國公債的可能性很低，因為這牽涉到賣出日圓，可能因此導致日圓走貶。

即使只是略為加碼日股，對市場信心仍大有助益。受到日本銀行（央行）7月底升息影響，日股爆發數十年來最慘烈崩跌，至今尚未收復失地。

彭博估計，僅僅加碼日股5個百分點，即代表買超超過10兆日圓（690億美元）。

東京NLI研究所的首席股票策略師井出真吾說：「GPIF的任何動作都會帶來巨大影響，」「自從GPIF上次調高日股配置已過10年之久。」

GPIF大約每五年審查一次目標，目前將資產平均分配到日本和海外的公債及股票四個類別。由於日圓今年初貶值後反彈，GPIF可能已奪回全球最大退休年金的地位。

有六成受訪的分析師認為，可能在官方聲明發布之前，持股便會調整，正如GPIF 2014年在10月宣布前便開始購買日股一樣。2020年，投資組合於3月31日發布，正好是在五年一期開始的前一天。

大多數受訪者表示，日銀3月17年來首次升息後殖利率上升，國內債務可能仍是投資組合的主要支柱。

有人猜測，日本政府希望GPIF多買債券，因為日銀會準備在2026年第1季之前縮減購債。儘管GPIF的唯一職責是為退休金受益人服務，但分析師表示，GPIF很難無視政府的意見。

日本 資產 退休金

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