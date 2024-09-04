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i16下周登場…蘋概股有戲唱？不妨反思蘋果股價歷史表現

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果的iPhone 16即將在下周亮相，圖為北京的蘋果商店。美聯社
蘋果的iPhone 16即將在下周亮相，圖為北京的蘋果商店。美聯社

蘋果公司預定在台灣時間9月10日凌晨舉行新品發表會，屆時可望發表最新款智慧手機iPhone 16系列。蘋果股價近期已飆升，但從過往歷史來看，其股價漲幅至少在短期內並不穩固。

在蘋概股方面，根據彭博分析師看法，iPhone 16的升級可望為大立光、立訊精密、樂金顯示器和舜宇光學科技這幾家亞洲供應商帶來利多因素，理由包括相機鏡頭升級、OLED面板滲透率有望繼續提高，且Pro機型的需求可能更佳。

然而彭博資訊也分析，蘋果股價通常會在iPhone發表後跑輸市場大盤，而在投資人期望高漲而蘋果本益比相當高、導致幾乎沒有容錯餘地的背景下，投資者有理由感到謹慎。

彭博彙編的數據顯示，在過往17次iPhone發表會，有12次蘋果股價在當天下跌。此外，在過去的十年，9月向來是蘋果股價表現最差的一個月，平均下跌3.2%。美股大盤的9月行情也向來不佳，根據Stock Trader's Almanac，標普500指數和道瓊工業平均指數也都在9月寫下年度最大百分比跌幅。

如果最新款iPhone在產品功能或銷售方面沒有達到市場預期，那麼蘋果股價可能會重演以往的低迷表現。

駿利亨德森全球科技與創新基金的費雪（Denny Fish）表示：「你可以很容易想像這樣一種情況：市場熱情高漲，但在我們得到確切證據顯示蘋果的AI策略正在發揮作用之前，還必須要等待一段時間。」「雖然人們渴望AI功能，但也有懷疑的理由，而且本益比在高檔。這通常不是買入的好時機。」

彭博近期報導指出，蘋果最新款手機將於9月20日上市，不過AI功能要到10月透過軟體更新才會推出。

蘋果股價3日收盤隨大盤下跌2.7%至每股222.77美元，從4月低點上漲了39%，根據彭博數據，這波漲勢令蘋果公司市值增加逾9,000億美元，貢獻了那斯達克100指數同期漲幅的22.6%，超過任何其他成份股。蘋果股價目前以預估獲利來看，本益比達31倍，比10年平均水準高出逾50%。

對於蘋果AI策略的樂觀看法，一直是這波漲勢的主要動力。花旗點名蘋果是其2025年AI首選，洛柏（Dan Loeb）的避險基金Third Point近期也持有蘋果部位，他在寫給投資人的信中表示，「AI相關需求可能帶動未來幾年蘋果營收與獲利的改善」。

大盤 投資人 指數

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