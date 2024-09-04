OpenAI奧特曼傳號召集資數百億美元 推美各州AI基建
OpenAI執行長奧特曼爭取全球投資人投資人工智慧（AI）基礎建設的行動，現在焦點日漸明確，傳出將致力先在美國各州進行，資金投入達到數百億美元。
彭博資訊今年2月曾報導，奧特曼當時正在努力爭取美國政府許可他的這項AI基建計畫，計畫的目的是組建一個全球投資人聯盟，出資支持需要投入巨資的實體基礎設施布建，以期促進AI技術可更加快速發展。現在奧特曼和他的團隊首先瞄準到美國各個州推動這項計畫。
知情人士向彭博透露，目前正在討論的基建項目包括：建設數據中心、提高能源容量和傳輸、擴建半導體工廠。
奧特曼可能爭取到的投資人來自加拿大、南韓、日本和阿拉伯聯合大公國等國，OpenAI另也預期有些未上市公司將參與計畫。消息來源說，OpenAI的最大投資者微軟公司可能是一個潛在的合作夥伴。彭博向微軟查證，微體沒有具體評論，但表示知悉OpenAI正在就更廣大的基建相關建設努力奔走。
OpenAI多位主管最近幾周分赴日本、南韓、加拿大，與潛在投資人洽談計畫推進；奧特曼自己前往阿聯，再與可能投資人進行後續討論，他也和美國本土投資人提出這項基建規畫。
OpenAI新一輪的募資即將到來，可望將公司的估值推升至1,000億美元。參與投資的企業包括微軟、蘋果、輝達（Nvidia）等。
彭博向OpenAI查證相關傳聞時，OpenAI發言人表示，公司一向相信，在美國布建更多的基礎設施對於未來AI技術的進一步提升非常重要，讓更多人能享有AI帶來的益處。「我們基於心中的這個目標尋求機會，期待在晚一點的時間能夠分享更多細節」。
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