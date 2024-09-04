黃金的史詩行情很快要告終？降息可能反讓金價遇「天譴」

金價很接近每英兩逾2,500美元的歷史高點，但擁有40年市場經驗、前Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen認為，即使聯準會降息，但因為金價已走高，而且市場對衰退的恐懼正在消退，所以黃金今年來的史詩行情很快就要告終了。

金價今年來大漲超過20%，表現優於道瓊工業指數、標普500指數和那斯達克綜合指數。持有頂尖礦業公司包括Newmont、AngloGold Ashanti和Agnico Eagle Mines股份的VanEck Gold Miners ETF，收益也超過20%。

Paulsen周二在他的Substack上面貼文表示，「黃金似乎不太可能金。相對於其他大宗商品的價格，黃金已經變得相當昂貴，而民營部門的信心即將上升，應該會降低這種情緒金屬的吸引力」。

黃金在降息期間的確經常表現良好。這是因為聯準會經常在經濟放緩甚至是全面性金融危機時降息。這種時候，黃金作為避風港具有吸引力；但Paulsen周二受訪時說，當聯準會實現所謂軟著陸，壓抑通膨之際引導經濟和股市走穩而未在過程中造成衰退，有可能出現不利於黃金的罕見狀況。

他指出，市場在疫後一直很悲觀。聯準會寬鬆貨幣政策可能提振市場信心，「信心上升，對黃金來說有如天譴。」

Paulsen補充表示，利率下滑，美元可能開始走弱，黃金通常會承壓。這次應該也不會不同。

雖然包括中國大陸、印度和其他新興市場在內的央行買家最近協助推升了金價，它們有可能為了分散資產，搶購更多黃金， 以免過度集中國庫券等美元計價資產。但Paulsen說，黃金的定價已經反映了這個因素，這意味金價未來下行空間大於上行空間。

但資金流動情況顯示不是所有人都同意Paulsen的看法。根據追蹤基金流動情形的EPFR，兩檔大型黃金ETF近期都有大量資金流入。SPDR Gold Shares ETF在7月吸引了將近14億美元資金，是2022年3月以來最高的單月淨流入。iShares Gold Trust在7月吸引到2.57億美元，是2023年4月以來最好的一個月，同時還扭轉了該基金連續六個月的資金淨流出。

一些礦業股可能也有上漲潛力。Kopernik Global Investors分析師Taylor McKenna表示，Newmont和Barrick Gold仍具吸引力，其遠期本益在十位數的中後段，遠低於歷史平均值，「雖然價格已經走高了一點，但我們仍然很喜歡它們」。