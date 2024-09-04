亞洲AI半導體股重挫！日韓股大跌3％、4％ 美股期指續挫

亞洲AI半導體類股周三（3日）盤初重挫，加入AI題材過熱疑慮重燃所掀起的全球拋售。日本和南韓股市開盤大幅下挫，日經指數重挫4%，前一天美股出現8月5日大跌以來最差表現，美股期貨指數今天續跌。

台灣時間4日早盤，標普500指數期貨下跌0.45%、以科技股為主的那斯達克指數期貨跌幅達0.72%，道瓊指數期貨跌近百點，跌幅0.24%。

日股日經225指數盤中一度下跌4.04%，至37,122.33點，邁向8月5日以來最大跌幅；東證指數下跌約3.4%。韓股同樣重挫，KOSPI大跌近3%。

日本出口商類股拖累整體股市指數承壓，此前日圓兌美元在3日勁升約1%，引發對日本企業財報的擔憂。能源類股亦隨油價大跌，銀行股亦遭遇賣壓，此前長天期美國公債殖利率下滑，因市場押注聯準會將降息以防止美國經濟衰退。

由於兩位分析師再度警告AI類股有過熱之虞，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）股價3日重挫近10%，日本半導體封測業者Advantest股價今天大跌10%， 南韓記憶體製造商SK海力士崩跌9.2%，跌幅均是8月5日來慘重。三星電子下跌3.7%。

瑞銀環球資產管理公司台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）表示：「現在投資人開始質疑投資報酬能否延續。他們對一些總體經濟數據沒那麼強勁有點焦慮。」