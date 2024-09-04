福斯汽車不排除關廠裁員 德國政府呼籲與工會協調

德國汽車巨頭福斯汽車（Volkswagen）計畫提財務減縮計畫，不排除關閉德國工廠與裁員。德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈柏克對此強調，「所有負責人都必須履行對員工的責任」，籲福斯與工會密切協調決策。

哈柏克（Robert Habeck）表示，「汽車工業是德國工業基石，且應該保持這種狀態」。德國聯邦政府希望替電動車市場創造更好的條件，特別是對電動車進行稅收減免，包括福斯汽車公司的財務減縮計畫，都將在4日舉行的內閣會議中討論。

哈柏克說，汽車工業轉型變革導入電動車市場是一個巨大的挑戰。德國汽車製造商必須能跟上這場競爭，長期計畫的安全是重要關鍵。加上歐盟規定自2035起只允許完全使用碳中和燃料車輛註冊。他說，大型汽車製造商是繁榮引擎，福斯汽車肩負重大責任。

福斯汽車董事會在2日交給勞資會一份相應方案指出，公司無法繼續履行2029年不在德國工廠裁員的承諾，必要將可能在德國關廠，以及相關生產線。這是福斯自1937年創立至今，首次面臨在德國關廠與相應的失業問題威脅。

福斯工會會長卡瓦洛（Daniela Cavallo）今天在福斯位於下薩克森邦（Lower Saxony）沃佛斯堡（Wolfsburg）工廠外對媒體表示，「員工將抵抗。」「公司管理階層今天通知員工，不再排除在德國關閉工廠和裁員的可能性。」

卡瓦洛說，公司董事會撤銷「經濟效率和工作保障是同等重要目標」的協議。她說，「目前全體員工都非常不安，沒有人預料到會走到這一步。」

福斯汽車執行長布魯莫（Oliver Blume）日前在一場管理會上表示，「經濟情勢再次陷入困境，新的供應商進入歐洲。此外，尤其是德國工廠競爭能力再次落後。對於這種情況，我們作為一家公司必須採取因應措施。」

專家分析，成本壓力不斷加大讓德國汽車產業普遍陷入困境。急遽高漲的能源價格讓德國廠的高工資條件成為企業額外的成本問題。另外，德國聯邦政府鼓勵民眾購買電車的環境補助計畫在去年底到期後，至今未有新的補助方案出現。