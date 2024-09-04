逢低進場該撿誰？分析師：傳統晶片業務可能觸底轉好的這支股票

想在股票下跌時撿便宜？海納國際集團（Susquehanna）分析師羅蘭（Christopher Rolland）建議一支半導體股：美國網通巨擘博通（Broadcom）在AI領域以外的傳統晶片業務即將開始改善，進而提振其股價。

羅蘭周二重申他給博通的正向評級，以及200美元的目標價，較該股周二收盤價157.85美元高出約27%。

這家半導體公司9月5日即將公布財報。羅蘭說，「博通可能表明一些核心半導體業務觸了底，包括儲存與傳統連網晶片。」

它已經成為AI領域高階ASIC市場的領導者，協助Google在內的大公司設計客製化晶片。

羅蘭說，在其他晶片技術公司釋出正面的需求訊號之後，博通的AI業務應有不錯的表現。他表示：「這裡仍有上升潛力，因為輝達（Nvidia）、邁威爾（Marvell）和Arista的財報都支持AI連網業績強勁。我們預期AI營收將持續走強。」

博通股價今年大漲約42%，遠優於追蹤ICE半導體指數表現的iShares半導體EFT上漲15%。那斯達克綜合指數同期也僅上漲16%。