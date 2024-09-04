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避險日圓和美元走升 美國就業數據公布前市場極度不安

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
居於避險地位的日圓走升，美元兌其他貨幣也普遍走升。路透
居於避險地位的日圓走升，美元兌其他貨幣也普遍走升。路透

避險貨幣日圓和美元周三走升，英鎊和澳幣等風險貨幣表現低迷，反映投資人紛紛尋求避險。

表面上看，左右匯市的主因是一些美國製造業數據表現疲軟，加劇對經濟硬著陸的疑慮，交易者將迎接周五的關鍵就業數據。

日圓兌美元勁升1%後，至145.46，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%至101.825。

據芝商所FedWatch Tool顯示，最近市場上的軟著陸情境風險越來越大，交易將聯準會（Fed）9月18日降息50個基點的機率從一天前的30%提高到38%。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）策略師Gavin Friend說：「在周五發布非常重要的非農就業報告之前，市場都很緊張...大多數市場參與者都承認，這份報告至少將成為影響Fed降息25還是50個基點的重要因素。」

周二的數據顯示，上個月一項美國製造業指標從7月的八個月低點回升，但總體趨勢仍指向萎縮。

接受路透調查的經濟學家預料，周五將顯示8月美國就業人數將增加16.5萬個，高於7月的11.4萬個。

此外，日本央行總裁植田和男向一個政府小組提交的文件顯示，如果經濟和物價表現符合預期，該央行將繼續升息。

美國 貨幣

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