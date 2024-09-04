油價重挫近5％ 利比亞紛擾有望結束、金價跌破2,500美元

國際油價周二（3日）大跌近5%，下探至近九個月來最低水準，因報導指出利比亞石油有望重返市場，而且美國風險資產重挫，不利投資氛圍；金價跌破每英兩2,500美元，投資人在等待本周稍晚公布的美國就業數據。銅價也下跌，高盛調降銅價預測。

油價重挫近5% 抹去今年來漲幅

布蘭特原油11月期貨大跌3.77美元，跌幅4.9%，報每桶73.75美元，為12月12日以來最低；美國西德州原油期貨跌3.21美元，跌幅4.4%，報70.34美元，也是12月以來最低。周一是美國勞動節假期，美國原油沒有結算。

布蘭特原油上周收跌0.3%，美國原油收跌1.7%。

引發油價暴跌的主要因素是石油輸出國組織（OPEC）成員國利比亞的央行總裁表示，旨在解決爭議、推動石油生產恢復的協議似乎近在眼前。利比亞立法機構代表周二簽署的聲明顯示，這些機構已同意在聯合國主持的會談後30天內任命新的央行總裁。

隨著超過50萬桶利比亞原油可能重返市場，全球石油消費不振再次成為焦點。近幾個月來，中國和美國等主要消費國的經濟擔憂打壓了市場情緒，只有偶爾的地緣政治憂慮和輕微的供應中斷能夠轉移市場注意力。

盛寶銀行分析師Ole Hansen表示，有關達成協議的臆測引發了原油市場賣盤。

展望未來，市場正準備迎接OPEC+逐步恢復產量，該組織將在幾周後以每日18萬桶的數量提高產量。

瑞穗證券美國能源期貨部門主管Robert Yawger說：「供應過剩、需求下滑、技術面看跌和產品基本面不佳正合力摧毀今天的原油市場。」

現貨金價收黑 跌破2,500美元

金價周二回落至一周多以來最低，受美元堅挺打壓，投資者在等待美國非農就業數據可望透露出的聯準會政策線索。

現貨黃金價格下跌0.26%，至每英兩2,492.91美元；美國黃金期貨收低0.2%，至每英兩2,523.00美元。

美元上漲0.2%，創兩周高點，使得黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali說：「我們看到有證據顯示，黃金的投機部位目前實際上已經達到極限。我認為，金價受到美元升值壓力的程度反映了我們對倉位的看法。」

市場聚焦周五的美國就業報告，本周晚些時候還將公布ISM調查、JOLTS職位空缺和ADP就業報告。

不過高盛仍看好金價，表示黃金「仍然是我們對地緣政治和金融風險避險的首選，即將到來的聯準會降息和新興市場央行的持續買盤為黃金提供了額外支持。我們建議做多黃金。」高盛維持對2025年初黃金價格達到每英兩2,700美元的目標價。

現貨白銀下跌 1.8%，至27.99 美元；白金跌 2.2%，至909.55 美元；鈀金下跌近4%，至941.00美元。

銅價重挫2% 高盛下調銅價預測

倫敦金屬交易所期銅下跌2.5%，報每噸8,954.5美元。

高盛將明年銅價平均水平的預測下調至每噸10,100美元，低於先前15,000美元目標，理由是中國的經濟復甦令人失望。高盛還將2025年鋁價預測從每噸2,850美元下調至2,540美元。該行維持對鐵礦砂和鎳的看跌觀。