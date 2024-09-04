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彭博分析：不宜追漲美債 美國經濟可能極具韌性

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
FILE PHOTO: U.S. Dollar banknotes are seen in this photo illustration taken February 12, 2018. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-08-16，數位典藏序號：20240816214406387】
FILE PHOTO: U.S. Dollar banknotes are seen in this photo illustration taken February 12, 2018. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-08-16，數位典藏序號：20240816214406387】

美國公債價格上漲，因市場預期美國聯準會（Fed）將很快開始以對抗經濟衰退的步伐降息。但彭博資訊指出，交易員有可能再次低估了美國的經濟實力。

周二（3日）美債漲勢擴大，與價格為反向關係的殖利率下跌，兩年期美債殖利率從4月底的逾5%降至3.85%左右。美債過去四個月的漲勢，創下2021年以來最長連漲紀錄。美債4月底以來漲幅超過6%，

美債這波走強，主要源於市場預期聯準會未來12個月降息將會超過兩個百分點，如果這樣的預期屬實，將是自1980年代以來的最急速降息。

彭博分析，對於債券多頭來說，如果勞動力市場展現韌性，會是個風險，因為Fed可能就會以較溫和的步伐降息。第一個重大考驗將在周五到來，美國政府將公布8月非農就業數據，經濟學家預期，6日將公布的美國非農就業報告將顯示，新增就業人數從11.4萬升至16.5萬人，失業率從4.3%降至4.2%。

Columbia Threadneedle Investments利率策略師Ed Al-Hussainy表示，「如果你錯過了之前的大漲，現在追漲就有點危險了」，「我們正在評估就業市場穩定或快速惡化的可能性。這將是今年剩餘時間的爭論焦點。」

美國勞工部上一次的非農就業報告顯示，失業率升至近三年高點，非農就業增速為疫情以來最弱之一，市場一度擔心聯準會等太久沒有及時降息，經濟可能正在慢慢走向衰退。後來這些擔憂消退。高盛經濟學家將未來一年經濟衰退機率下調至20%。

不過接下來，聯準會主席鮑爾在傑克森洞研討會上沒有使用「漸進」一詞來描述即將到來的利率調整，一些投資人解讀，這為快速降息打開了大門。

市場現在預期聯準會今年年底前將會降息整整一個百分點（4碼），這意味今年僅剩的三次利率會議中，其中一次將降息50個基點（2碼）。

部分投資人和策略師傾向於不要追漲，例如德意志銀行策略師就在上周的報告中，建議客戶賣出10年期美國公債。儘管周二殖利率大降，策略師們注意到9月具有美債殖利率上漲的季節性趨勢。溽暑之後，公司債發行一般會在9月增加，市場因而面臨更大的供應壓力。

過去十年，9月通常是債券投資人報酬率最差的月份。10年期美國國債殖利率十年裡有8年會在9月上漲，平均漲幅18個基點。

經濟衰退 美國 聯準會

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