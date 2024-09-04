禍不單行 NVIDIA接到美司法部反托辣斯調查傳票

美國司法部向輝達（NVIDIA）在內公司發出傳票，以尋求輝達是否違反反壟斷法的證據，顯見美國官方更加深入對這家晶片業者雄霸人工智慧（AI）運算領域的調查。

彭博引述對調查知情人士報導，司法部原本已向相關公司發出問卷調查，如今則提出具有法律約束力的要求，迫使接到傳票的一方提供相關訊息，下一步可能就是正式提告。

不願公開身份的知情人士也說，反壟斷官員擔心，輝達可能讓買家難以轉換到其他供應商，並懲罰那些並未完全使用其AI晶片的買家。

輝達周二股價大跌9.5%，創下美國上市公司有史以來市值最大單日崩跌，盤後交易進一步下跌2.4%。

彭博6月曾報導過這項調查。調查人員也在聯繫其他科技公司以蒐集信息。知情人士說，這次調查由司法部的舊金山辦公室主導。

輝達針對調查回應說，該公司市場主導地位來自高效能的產品品質。輝達發布電子郵件說：「輝達憑藉實力取勝，反映在我們的標準化測試結果和帶給客戶的價值，客戶可以選擇最適合他們的解決方案。」

輝達4月宣布收購RunAI，這家公司製造管理AI運算的軟體。外界擔心這交易可能使客戶更難轉換至非輝達的晶片。知情人士告訴彭博，監管機關也在調查輝達是否對獨家使用其技術或購買全套系統的客戶提供供貨和價格上優惠。

輝達產品發展得很成功，加上競爭對手難以提供可替代晶片，輝達於是成為全球大企業供應鏈中不可或缺的一環。例如，微軟和Meta硬體預算40%以上花在輝達的設備上。在輝達H100加速器短缺的高峰期，零售單價一度高達9萬美元。

分析師預測，輝達2024年營收將達到1,208億美元，大部分來自其資料中心事業。事實上，輝達今年光是獲利，便足以超過最接近競爭對手超微（AMD）的營收。