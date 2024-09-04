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華爾街知名大多頭：美股恐下跌超過7% 上漲須突破一關鍵水準

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
股市3日下跌逾2%。華爾街知名大多頭Tom Lee說可能下跌7%或更多。路透
股市3日下跌逾2%。華爾街知名大多頭Tom Lee說可能下跌7%或更多。路透

標普500指數周二（3日）重挫2%，收黑在5,528.93點，曾正確預測了市場攀升的大多頭Fundstrat Global Advisors首席策略師Tom Lee告識小心，可能還會再跌。

巴隆周刊（Barron's）報導，Lee認為標普500指數須突破5,651點的關鍵水準，他才有信心再度看漲，「如果指數在5,560點之下移動，將延後漲勢，表明也許還要再盤整」。標普500指數7月中旬創下的收盤記錄是5,667點。

Lee說，股市這次拉回可能跌逾7%，而且波動劇烈。問題i之一是周五的就業報告。如果美國8月新增的就業機會太多，可能導致股市假設，聯準會9月降息之後，後續不會降太多，以免重新引發通膨。而如果就業情況過於疲弱，聯準會可能降息不止一次，但經濟有衰退風險。在周二，數據顯示美國製造業活動連續第五個月萎縮，且是2020年5月來最低。

美股自去年10月低點以來上漲近30%，投資人和交易商都願意買進股票，反映他們對企業獲利和利率狀況有信心。經濟仍在成長，雖然速度變慢，市場並沒有因為對聯準會的降息預期就假設經濟衰退。目前，國庫券殖利率低於峰值，相較於較安全的債券，股票似乎值得冒險。但價格很重要。如果想要股價持續攀升，投資人需要看到目前的獲利成長預期是達得到的，不會惡化。

即使聯準會降息，利率仍高，短期內可能不斷看到經濟出現裂痕，直至成長觸底。

這就是標普500指數難以突破歷史高點的原因。標普500指數自8月初的底部迅速回升，但8月下旬以來，該指數基本持平。

現實是，當股指大約到達這個水準，買方都會退避三舍。投資人要看見經濟成長重新加速的證據，股市才能出現可觀漲幅，這可能需要好幾個月的時間。

股市下跌都提供買進的機會。別把所有資金一次砸下去就好。

指數 標普 經濟衰退

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