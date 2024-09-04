美晶片股為何慘遭血洗？Nvidia狂瀉10% 費半指數每檔跌幅5%起跳

美國晶片類股周二（3日）集體重挫，費城半導體指數崩跌7.7%，30檔成分股的每一檔最低跌幅都自5%起跳，輝達（NVIDIA）更一口氣大跌近10%。由於兩位產業分析師發出警告，再度引發AI熱潮已經過熱的擔憂，掀起晶片股賣壓湧現。

彭博資訊報導，輝達股價周二重挫9.5%，市值蒸發2,789億美元，寫下美股史上最大市值跌幅紀錄。自輝達上周公布財報未能滿足市場最樂觀預期以來，輝達股價三個交易日累計下跌14%。

半導體狂瀉 每檔成分股跌幅達5%-10%

費半指數崩跌7.7%，是2020年3月新冠疫情引發股災以來的最大跌幅。在費半指數中，除了輝達，跌幅更重的兩檔分別是芯源系統（Monolithic Power Systems）與封測大廠艾克爾（Amkor），跌幅分別達10.28%與10%；半導體設備廠科磊（KLA）、Rambus、安森美和萊迪斯半導體（Lattice Semiconductor）都狂瀉超過9%。那斯達克100指數重挫約3.2%。

英特爾重挫8.8%、超微（AMD）跌7.8%、應用材料跌7%，台積電ADR股價也跌6.5%。

輝達股價在盤後繼續下跌2%，跌至每股105.66美元，因美國司法部向輝達和其他公司發出傳票，當局尋求蒐集輝達違反反托辣斯法的證據。

多項因素引發美股9月開局慘淡 分析師再度示警AI類股過熱

美股在歷來動盪的9月一開局表現就悽慘，還受到其他因素拖累。對中國大陸經濟成長的疑慮震撼了從原油到銅等大宗商品市場，而美國製造業景氣繼續萎縮，並顯示支付價格上升，這可能是一個令通膨鷹派擔心的跡象。不過，科技股大跌的最大催化劑，是分析師最新警告有關AI能重塑全球經濟的願景遠未實現，難以合理化這些AI類股的高估值。

摩根資產管理和貝萊德智庫分別在各自的評論文章中表達了上述觀點。摩根資產管理的市場和投資策略主席森巴萊斯特（Michael Cembalest）警告說，除非科技界以外的公司對AI服務的需求開始成長，否則對AI的支出將難以證明合理性；貝萊德智庫負責人柏文（Jean Boivin）認為在AI騰飛之前，需要耐心等待，這個過程需要「數年，而非數季」。

當然，這些警告內容都非新鮮事。Google母公司Alphabet股價在7月重挫，此前該公司財報顯示AI支出激增，但未承諾會實現相應的獲利成長。這促使資金大規模撤離大型科技股。不過，兩項最新警告的提出時間點，正值市場8月下旬反彈至逼近紀錄高點。這輪上漲的主要原因是，市場押注在聯準會本月稍晚降息之前，美國經濟不會崩潰。

美國就業數據周五又要出爐 投資人如坐針氈

Zacks投資管理公司客戶投資組合經理Brian Mulberry表示：「我們是真的會維持這種軟著陸觀點，還是會在本周稍晚收到某種報告，顯示失業率開始大幅上升？」「這就是你開始看到很多波動的地方，它首先打擊的是最被高估的類股，人們開始關注實際的獲利成長和資產負債表上的真實收入。更重要的是，真正穩定的前瞻性指引。」

標普500指數下跌逾2%，除兩個類股外的其餘類股全線下跌，「美股恐慌指數」VIX指數升破20。正如8月初的情況，股市的拋售也蔓延至其他資產。油價暴跌4%，投資者尋求避險之際，美國公債殖利率下滑。

Murphy & Sylvest財富管理公司市場策略師兼高級財富管理經理Paul Nolte表示：「除了大型科技公司之間的相互購買之外，我們還沒有真正看到AI在整個經濟中普及。」「所有這些支出的投資報酬率仍是個大問題，如果你回到網路興起的時代，網路的第一批贏家並不總是最後的贏家。就估值而言，我們還沒有到我想逢低買入的地步。」

8月初重挫後這波反彈太快 已消化Fed降息訊號

雖然8月5日的市場大跌令全球投資者感到不安，但股市隨後幾乎立即反彈，截至月底漲幅超過5%。輝達本身就是這輪反彈的領漲股之一。不過隨著聯準會明確釋放降息訊號，這波漲勢範圍尤為廣泛。

短期內將發布一些重要經濟數據，尤其是定於周五公布的美國非農就業報告。不過接下來，交易人士將不得不等待三周才能確認聯準會的降息路徑。