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台積電ADR被費半拖累大跌6.5% 日月光和聯電也慘跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（3日）大跌6.5%，收在160.49美元，較台北交易溢價縮為不到10%。日月光ADR更重挫深達8.8%，聯電ADR跌6%。

輝達（NVIDIA）大跌9.5%，市值蒸發近2,790億美元，創下美國上市公司有史以來市值最大單日崩跌。費城半導體指數下跌7.8%，創下2020年3月以來最大跌幅。

美國股市周二暴跌為向來表現不佳的9月揭開序幕，市場對經濟成長和貨幣政策的焦慮再次衝擊了風險資產，晶片股受到廣泛打擊，費城半導體指數創下2020年3月以來的最大跌幅。

道瓊工業指數大跌626.15點，跌幅1.5%，收在40,936.93點；標普500指數下跌119.47點，跌幅2.1%，收在5,528.93點；那斯達克綜合指數大跌577.33點，跌幅3.3%，收在17,136.30點。

台灣加權股價指數周二下跌142.89點，收在22,092.21點，台積電（2330）下跌0.8%，收在940.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 146.11 -8.81 151.50 -3.56

中華電 CHT 124.04 +0.05 124.00 +0.03

台積電 TSM 1,029.58 -6.53 940.00 +9.53

聯電 UMC 52.86 -6.04 55.10 -4.06

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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