9月頭一天交易AI信心潰散 費半指數創疫情來最大崩跌

美國股市周二暴跌為向來表現不佳的9月揭開序幕，市場對經濟成長和貨幣政策的焦慮再次衝擊了風險資產，晶片股受到廣泛打擊，費城半導體指數創下2020年3月以來的最大跌幅。

道瓊工業指數大跌626.15點，跌幅1.5%，收在40,936.93點；標普500指數下跌119.47點，跌幅2.1%，收在5,528.93點；那斯達克綜合指數大跌577.33點，跌幅3.3%，收在17,136.30點。

輝達（NVIDIA）大跌9.5%，市值蒸發近2,790億美元，創下美國上市公司有史以來市值最大單日崩跌。美股「科技七雄」全部走低。費城半導體指數下跌7.8%，創下2020年3月以來最大跌幅。台積電ADR大跌6.5%。

投資人結束勞動節，卻看到製造業持續低迷，重新引發對美國經濟體質的疑慮。基準10年期美國公債殖利率從上周五的3.910%降至3.843%。

美國8月供應管理協會(ISM)採購經理人指數(PMI)低於預期，且連續五個月萎縮，訂單和生產指標下滑速度加快。標普全球(S&P Global)的PMI也處於萎縮區間，而建築支出數據顯示降幅大於預期。本周的焦點如今轉向周五的非農就業數據。

Bolvin Wealth Management Group總裁Gina Bolvin發布報告說：「這對股市來說應該是個好消息，並為進一步降息敞開了大門。」

標普500指數、那斯達克綜合指數和道瓊工業指數均創下8月初以來最大單日跌幅。標普500指數的11大類股有九個下跌，其中科技、能源、通信服務和材料股跌幅最大。

Alexis Investment Partners總裁Jason Browne表示，根據20世紀50年代以來的數據，9月被廣泛認為是股市表現最差的月份。Browne表示，「今天早上發布的ISM報告表現疲軟，但我們確實認為季節性是一個重要因素，尤其是考慮到截至上個月底的全年股市表現如此穩健。」

美股在這個歷來動盪的9月開局表現慘淡還有其他原因。對中國大陸經濟成長的疑慮撼動了從原油到銅的大宗商品市場。不過，科技股大跌的最大催化劑是有關人工智慧（AI）重塑全球經濟的願景遠未實現的最新警

告，這令高估值的合理性難以得到證明。

摩根資產管理和貝萊德智庫分別在各自的評論文章中表達了上述觀點。摩根資產管理的市場和投資策略主席Michael Cembalest警告，除非科技界以外的公司對AI需求開始成長，否則對AI支出將難以證明合理性。貝萊德智庫負責人Jean Boivin認為在AI騰飛之前，「需要耐心等待」，這個過程需要「數年，而不是幾季。」

Alphabet下跌3.6%，蘋果下跌2.7%，微軟下跌1.8%。

衡量市場對股市波動預期的華爾街恐慌指數CBOE波動率指數(VIX)大漲33.2%，至20.72，創下8月初以來最大單日漲幅和最高收盤水準。

CME FedWatch工具顯示，市場預料降息25個基點的機率為63%，而降息50個基點的機率為37%。

特斯拉下跌1.6%，路透報導，這家電動車製造商計劃從2025年底開始在中國大陸生產六座版Model Y。

富國銀行(Wells Fargo)下調波音(Boeing)股票評級，波音股價下跌7.3%，創下5月以來最大單日跌幅。波音拖累道指下跌了約84點。富國銀行將波音從「持平比重」下調至「表現不及同業」。