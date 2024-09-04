美國8月製造業景氣續弱 連續第5個月萎縮

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

今天公布的產業調查數據顯示，由於需求持續疲軟，美國8月製造業景氣持續走弱，已是連續5個月萎縮。

法新社報導，數據顯示美國製造業景氣續弱，將為聯邦準備理事會（Fed）預計9月開始降息的市場預期提供支撐；降息用意是降低融資成本和刺激經濟需求。

美國供應管理協會（ISM）公布，8月製造業採購經理人指數（PMI）為47.2，較7月上升0.4個百分點，但仍低於景氣榮枯線50。

根據市場觀察網站Briefing.com分析，8月數據略低於市場預期。

美國供應管理協會製造業調查主管費奧瑞（Timothy Fiore）發布聲明說：「美國製造業活動仍處於萎縮區間，但萎縮步調已比7月放慢…需求持續疲軟，（製造業）產出下滑。」

主管 指數 美國

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