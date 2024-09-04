美國8月製造業景氣續弱 連續第5個月萎縮
今天公布的產業調查數據顯示，由於需求持續疲軟，美國8月製造業景氣持續走弱，已是連續5個月萎縮。
法新社報導，數據顯示美國製造業景氣續弱，將為聯邦準備理事會（Fed）預計9月開始降息的市場預期提供支撐；降息用意是降低融資成本和刺激經濟需求。
美國供應管理協會（ISM）公布，8月製造業採購經理人指數（PMI）為47.2，較7月上升0.4個百分點，但仍低於景氣榮枯線50。
根據市場觀察網站Briefing.com分析，8月數據略低於市場預期。
美國供應管理協會製造業調查主管費奧瑞（Timothy Fiore）發布聲明說：「美國製造業活動仍處於萎縮區間，但萎縮步調已比7月放慢…需求持續疲軟，（製造業）產出下滑。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言