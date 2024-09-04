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史上首次 福斯恐在德關廠
受到在電動車領域競爭不過中國大陸對手比亞迪及美國的特斯拉衝擊，福斯汽車考慮在德國關閉工廠，這將是福斯成立八十七年以來破天荒的決定，不僅可能引發工會反彈，也暴露歐洲汽車產業的困境。
福斯汽車執行長布魯姆說，「經濟環境變得更加艱難，新進者進入歐洲」，「德國身為企業營運所在地，競爭力節節落後」。
福斯指出，考慮的措施還包括設法結束原本提供員工就業保障卅年的協議。旗下以福斯為名表現不佳的乘用車品牌，將列為調整的主要對象。福斯在向電動車轉型不順以及消費者支出減少的情況下，利潤受到擠壓。
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