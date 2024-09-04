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日央行放鷹 維持升息不變
日本銀行（央行）總裁植田和男在昨天提交給政府小組的文件提到，如果經濟和物價表現符合預期，日銀將繼續升息。
植田在文件指出，鑒於日本實質利率仍為負值，因此即使七月升息，經濟環境仍然寬鬆。文件還提到，由於經濟和物價走勢符合日銀的預測，且物價存在上行風險，因此日銀調整七月的寬鬆程度。
植田維持升息立場不變的消息傳出後，日圓兌美元盤中一度升值百分之○點九至一四五點六一日圓。
品浩日本分公司日本債券投資組合經理覺知禎表示，儘管八月出現地緣政治和金融市場不穩定等變數，但日銀貨幣政策正常化的走向沒有改變，預測下次升息的時間點最快是明年一月。
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