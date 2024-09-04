美製造業 連五月萎縮

美國供應管理協會（ISM）3日公布，美國製造業活動連續第五個月萎縮，且是2020年5月來最低，訂單和生產同步加速下滑。8月ISM製造業指數47.2，高於前月的46.8，但已是連續第五個月低於代表景氣榮枯分水嶺的50。

其中新訂單指數跌到15個月低點，出口訂單下滑速度也是今年來最快。訂單且積壓訂單持續萎縮，依舊是生產的不利因素，也描繪出製造業仍深陷水火。工廠聘僱指標雖見上揚，但仍是第三個月處於萎縮階段。

借貸成本高且美國大選帶來變數，是導致部分企業不願擴大資本支出和僱用主因。然而，聯準會（Fed）本月稍晚預料將宣布降息，或許能紓緩一些相關壓力。

成本依舊是令業者頭痛問題。上月ISM原物料價格指數升抵54，是三個月高點，此價格指標去年多數時間均走跌，但今年來每個月都攀高。

其中一個較令人欣喜的發展，是製造業的客戶庫存水準管理較得宜，從去年底至今每個月的庫存都下滑。

同日標普全球（S&P Global）公布數據也呈現類似狀況，美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.9，是去年12月以來最低，且不如初估及市場預估的48，也是連續第二個月低於代表景氣擴張與否的50。

產出指數從47.83上修至48.2，但也是去年12月以來最低。製造業受困需求低迷，如今只能把希望寄託在因金融情勢將逐漸寬鬆而願意開始打開荷包的消費者。