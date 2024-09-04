OECD富裕國家調查 高房價民怨飆 恐影響選情

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一項針對OECD的37個富裕成員國民眾進行的調查，半數受訪者對可負擔居住供應感到不滿。 （路透）
一項針對OECD的37個富裕成員國民眾進行的調查，半數受訪者對可負擔居住供應感到不滿。 （路透）

在富裕國家，民眾對居住成本的不滿程度衝上新高，甚至超越對醫療照護和教育成本的擔憂。由此而生的效應可能擴大至政治層面，影響選舉結果。

英國金融時報（FT）報導，根據蓋洛普分析的數據，經濟合作發展組織（OECD）37個成員國的3.7萬名受訪者，半數對可負擔居住的供應感到不滿。自從主要央行相繼升息對抗通膨迄今，這項不滿程度比率急遽攀升。

蓋洛普的數據顯示，30歲以下和30~49歲族群對住房負擔能力最不滿，其中許多人嘗試晉升有房一族。50歲以上受訪者中，約44%不滿意，但在30歲以下族群，不滿意比率升至55%，30~49歲族群不滿意比率達56%。

雖然利率上升已讓一些國家房價降溫，但居住成本依然比新冠疫情前更高。研究人員將可負擔住房危機的部分原因，歸咎於欠缺新屋營建。OECD社會政策部門資深經濟分析師阿德馬表示：「基本上房子蓋得並不夠。」他說，營建業者通常著眼較富裕家庭，加劇較低所得族群壓力。

對住房議題的不滿，可能會在今年選舉產生重大影響。在英國，據官方統計，目前房價是平均年薪的8倍，比1997年最後一次工黨執政時提高逾一倍；連續執政14年的保守黨在今年7月大選中遭遇創黨以來最慘烈崩盤式慘敗。

在德國，對可負擔住房供應的不滿，也從去年的42%增加到46%，是歷來最高；德國總理蕭茲領導的執政聯盟，在本周舉行的地方選舉敗給極右派。

11月即將舉行大選的美國，房價同樣持續飆漲。近60%美國受訪者表示，他們對可負擔住宅的存量感到不滿。同時，在生鮮食品、燃料等生活必需品萬物齊漲之際，租金飆高，衝擊到民眾可支配所得。

根據凱斯席勒房價指數，美國目前平均房價比拜登在2021年1月就任總統時高出約38%。

房價

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