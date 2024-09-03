Fed降息一啟動 美元兌哪些貨幣可能貶最兇？

美元走勢轉弱時機已至，瞧大批遊客趁日圓和歐元匯率仍相對便宜時蜂擁到日本、歐洲旅遊，即可見風向轉變。

過去30個月期間，隨著美國聯準會（Fed）把聯邦資金利率從0.25%一路提高到5.5%，美元升勢銳不可當。美國公債殖利率也跟著扶搖直上，吸引資金大舉湧入這個地表上最安全的投資。自2022年2月以來，貿易加權美元指數已勁升逾5%，盤旋在近20年高峰。

Fed降息列車一啟動 美元幾乎貶定了

道瓊社報導，巴隆周刊（Barron's）指出，Fed主席鮑爾在8月下旬傑克森洞央行年會上表明，「調整政策的時機已來臨」，幾乎已為9月啟動降息拍板定案。因此，美元對主要貨幣走勢轉弱，也幾乎大勢底定。

自7月以來，歐元、英鎊和日圓全面對美元挺升，反映交易員預料Fed利率政策即將「轉向」。只要接下來公布的經濟數據能讓Fed維持「軟著陸」展望不變，降息列車9月一啟動，貿易對手國貨幣對美元可望進一步升值。

歐英降息受限 歐元、英鎊對美元看升

與此同時，歐洲央行（ECB）和英格蘭銀行（BoE）也可望降利率，但預料不會像Fed降得那麼快、那麼深。

一大原因是，Fed肩負穩定物價與就業最大化雙重職責，如今隨著美國通膨控制下來，而就業成長減緩，Fed首要之務轉向藉放鬆信用加速成長與招聘。歐洲和英國央行則只要把通膨控制得宜即可，但此刻歐洲通膨較美國「黏著」，尤其是歐元區，讓當局對快速降息更投鼠忌器。

歐洲降息小心謹慎，預示ECB政策利率（現為4.25%）與Fed政策利率之間的差距將收窄，對歐元有利。不過，歐洲最大經濟體德國的成長展望有氣無力，仍將限縮歐元對美元升幅。歐元8月初一度貶至1.09美元，如今已躍上1.11美元。渣打銀行全球G10外匯研究主管英格蘭德預測，歐元匯價明年上看1.15美元。

英鎊展望相對亮麗。英國公債殖利率在已大型開發市場已經名列前茅，10年期英國公債目前殖利率約3.99%，高於同天期美債提供的3.87%。經濟成長也有起色。Varying Perceptions首席市場經濟學家彼特森說：「在G-10經濟體中，英鎊或許是最強的。」不過，英鎊已從4月的1.23美元漲上1.32美元，上檔空間或許有限。彼特森認為，未來半年至一年，英鎊可能攀抵1.35美元。

日圓對美元升幅最可觀 明年底上看130

日圓對美元升幅應該更可觀，畢竟日銀升息循環方興未艾，Fed利率卻正要從高峰回落。光是日本銀行（央行）7月底升息，把利率從0%~0.1%提高到0.25%，就吸引大量資本回流這個世界第四大經濟體，足以讓日圓從162的歷史低谷翻場，目前升上145左右。日圓目前的價位反映交易員預期日銀將再升息0.2%，英格蘭德認為那或許低估了。他說：「在Fed降利率時，他們（日銀）可能進一步升息，讓美、日利率更加收斂。」

英格蘭德預估，到2025年底，日圓兌美元可能升上130。

Columbia Threadneedle Investments資深外匯分析師艾爾-胡桑尼更看好日圓後市，他說：「日圓若在12個月內升到125，我不會訝異。」

美元走貶展望仍潛在一些變數

不過，仍有一些變數可能影響上述預測。

美元走軟的一大前提，是美國經濟減弱但未萎縮。萬一美國陷入衰退，反而可能助長美元避險買盤。

選舉也可能影響美元後市。共和黨總統候選人川普的核心政策立場，包括提高關稅和延長2017年減稅案，都將助燃通膨，那可能迫使Fed中止寬鬆循環，讓美元升得更高、更久。

美國經濟相對強勢若不變，持續吸引資金投入美國資產，也可能使美元日後貶值空間受限。

艾爾-胡桑尼指出，美國有兩大優勢驅動美元長期走強：生產力成長，以及美股漲勢輾壓所有對手。

彼特森說：「唯有發生特拉斯（Liz Truss）那樣的事件，才會導致美元結構性貶值，但那並非我們認為最可能的情境。」特拉斯是在位時間曇花一現的英國前首相，2022年因提出財源無著落的「迷你預算」，引起市場譁然、英鎊暴跌。