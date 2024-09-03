布蘭特原油跌破每桶75美元 今年漲幅悉數吐回

布蘭特原油3日跌逾4%，將今年漲幅悉數吐回，反映市場對全球兩大經濟體原油需求的擔憂，蓋過對地緣政治風險加劇的憂慮，而利比亞暫停原油生產和出口對市場的影響也相形見絀。

布蘭特原油11月期貨3日一度跌破每桶75美元，觸及去年12月以來最低盤中價格。此時也正值市場對原油供需雙方面均表擔憂之際。

從需求面來看，全球最大原油進口國中國大陸最新製造業PMI數據不如預期，7月出口新訂單為八個月來首度減少，8月新屋成交價格漲幅也寫今年以來最小，加劇市場對中國經濟成長遲緩的憂慮，也喚醒市場對美國經濟的擔憂。

在供應方面，產業消息來源指出，石油輸出國組織與盟友（OPEC+）將不顧市場對需求減緩的擔憂，按既定計畫自10月起提高產量，每日增加18萬桶。

另一方面，利比亞國內原油已開始全面減產。利比亞國家石油公司（NOC）宣布，其El Feel油田因不可抗力的因素，已自2日起停產；該國各大港口也已在當日停止出口原油。NOC說，8月28日國內原油總生產量已減至每日59萬1,000桶，遠低於7月20日的每日128萬桶左右。

XM投資分析師Charalamopos Pissouros說，「如今利比亞和中東戰事是遏止油價續跌的主因，也為油價可望在未來復甦，保留一線生機」。

此外，中東地區原油供應持續受阻，也是支撐原油市場的另一項因素。葉門外海2日有兩艘油輪遭襲，但未造成重大損害。