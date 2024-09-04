高盛 大砍明年銅價預測

高盛對銅價長期展望翻多為空，將2025年銅價預測大砍將近5,000美元，理由是中國大陸需求萎縮。不過高盛認為黃金仍是近期規避地緣政治與金融風險的首選，2025年初目標價每英兩2,700美元維持不變。

彭博資訊報導，高盛一直看漲這種工業用金屬價格，但中國大陸經濟復甦進展愈來愈令人失望。高盛分析師團隊把明年預估銅均價下修至每噸10,100美元，比原目標價15,000美元調降4,900美元。

LME銅價5月飆上每噸11,000美元歷史新高，當時高盛分析師庫里形容，黃銅是「歷來所見最佳交易」，不料後來銅價大跌約18%，因為庫存大增，中國大陸甚至出現銅出口量激增的罕見現象，讓交易員警覺這個世界最大銅消費國的需求不妙。

高盛指出，中國商品需求比預期疲軟，經濟展望面臨下行風險，因此對商品後市轉趨保守。

中國大陸房市景氣持續低迷不振，製造業與出口業面臨逆風，使北京訂定的大陸5%經濟年成長率目標看來愈來愈難達成。高盛指出，大陸銅需求似乎從3月開始萎縮，庫存量隨後暴增。

高盛同時調降2025年鋁價預測，從每噸2,850美元下修至2,540美元，並維持看空鐵礦砂和鎳價格。新加坡鐵礦砂期貨繼2日失守每噸100美元大關後，3日一度下挫3.7%，連95美元也沒保住。