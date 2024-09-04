美家庭投資 股票占比創高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美股氣勢如虹，標普500指數今年來30多度締造歷史新高，促使當地資產超過百萬美元的股市新貴人數改寫紀錄，家庭對股市的配置比重也創下新高。

股價飆漲下，民眾淨資產激增，造就許多百萬富豪。據富達投資，到第2季為止，該公司管理的401K退休帳戶中，價值至少100萬美元的帳戶，年增31%至約49.7萬個，創空前紀錄。

摩根大通估計，美國家庭今年的股票配置穩定成長，占家庭總金融資產的約42%，為1952年有紀錄以來的最高比重。

個人資產隨著股價節節攀升，讓許多人欣喜不已。51歲的民眾埃瑟里奇本月在社群平台X寫道：「剛看了我的401K帳戶，天啊，真是喜從天降」。他投資多年，去年獲得加薪後加碼進場。股票投資組合的穩定成長，讓他對財務感覺良好，不太擔心近期的市場波動。

埃瑟里奇並非特例，據美國散戶投資者協會（AAII）的資料，投資人的多頭情緒徘徊在過去一年的最高點附近。縱使美股在8月初短暫陷入動盪，投資人仍續站買方。

EPFR數據顯示，8月底為止，美國股票基金連續八周吸金。小型企業通常對經濟起伏最敏感，追蹤此類公司的基金表現尤其突出。小型股基金7月進帳127億美元，超越2020年11月的單月新高。

此種買盤有助美股迅速反彈。那斯達克上月初一度從高點下跌逾10%，但這次修正僅持續11天，為2011年10月來歷時最短的回檔。如今那指的拉回幅度縮小至5%，標普500指數拉回0.3%。

此外，美國消費者也擺脫悲觀，開始看好經濟。密西根大學消費者信心指數的調查主管徐薈安（Joanne Hsu）說，8月消費者信心月增2.3%，部分原因是經濟前景預期出現起色。蓋洛普（Gallup）上月底也說，8月經濟信心指數攀升，觸及3月來新高。

然而，部分投資人認為須保持謹慎，理由是9月通常是市場波動最大的月份之一，總統大選也可能加劇震盪。並有人對科技巨擘感到不安，擔心人工智慧（AI）熱潮炒作過頭。

指數 美國 資產

延伸閱讀

金價面臨9月魔咒考驗

NVIDIA本周財報恐掀美股動盪 美銀提供避險建議

美電力等防禦類股大漲預告衰退將近？ 專家指一理由免驚

美股將進入波動最烈期 大選年經驗顯示：9月表現差、10月震盪大

相關新聞

OECD富裕國家調查 高房價民怨飆 恐影響選情

在富裕國家，民眾對居住成本的不滿程度衝上新高，甚至超越對醫療照護和教育成本的擔憂。由此而生的效應可能擴大至政治層面，影響...

震撼彈 福斯擬關德國工廠

福斯汽車（VW）考慮在德國關閉工廠，這將是該公司成立87年以來破天荒的決定，不僅可能引發工會反彈，也暴露歐洲汽車產業的深...

美製造業 連五月萎縮

美國供應管理協會（ISM）3日公布，美國製造業活動連續第五個月萎縮，且是2020年5月來最低，訂單和生產同步加速下滑。8...

日銀宣示堅守升息方向 品浩預期最快明年1月有動作

日本銀行（央行）總裁植田和男重申，若日本經濟和物價表現符合該行預期，央行將繼續升息。日圓匯率3日聞訊挺升，兌美元在紐約早...

美家庭投資 股票占比創高

美股氣勢如虹，標普500指數今年來30多度締造歷史新高，促使當地資產超過百萬美元的股市新貴人數改寫紀錄，家庭對股市的配置...

高盛 大砍明年銅價預測

高盛對銅價長期展望翻多為空，將2025年銅價預測大砍將近5,000美元，理由是中國大陸需求萎縮。不過高盛認為黃金仍是近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。