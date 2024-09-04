美家庭投資 股票占比創高

美股氣勢如虹，標普500指數今年來30多度締造歷史新高，促使當地資產超過百萬美元的股市新貴人數改寫紀錄，家庭對股市的配置比重也創下新高。

股價飆漲下，民眾淨資產激增，造就許多百萬富豪。據富達投資，到第2季為止，該公司管理的401K退休帳戶中，價值至少100萬美元的帳戶，年增31%至約49.7萬個，創空前紀錄。

摩根大通估計，美國家庭今年的股票配置穩定成長，占家庭總金融資產的約42%，為1952年有紀錄以來的最高比重。

個人資產隨著股價節節攀升，讓許多人欣喜不已。51歲的民眾埃瑟里奇本月在社群平台X寫道：「剛看了我的401K帳戶，天啊，真是喜從天降」。他投資多年，去年獲得加薪後加碼進場。股票投資組合的穩定成長，讓他對財務感覺良好，不太擔心近期的市場波動。

埃瑟里奇並非特例，據美國散戶投資者協會（AAII）的資料，投資人的多頭情緒徘徊在過去一年的最高點附近。縱使美股在8月初短暫陷入動盪，投資人仍續站買方。

EPFR數據顯示，8月底為止，美國股票基金連續八周吸金。小型企業通常對經濟起伏最敏感，追蹤此類公司的基金表現尤其突出。小型股基金7月進帳127億美元，超越2020年11月的單月新高。

此種買盤有助美股迅速反彈。那斯達克上月初一度從高點下跌逾10%，但這次修正僅持續11天，為2011年10月來歷時最短的回檔。如今那指的拉回幅度縮小至5%，標普500指數拉回0.3%。

此外，美國消費者也擺脫悲觀，開始看好經濟。密西根大學消費者信心指數的調查主管徐薈安（Joanne Hsu）說，8月消費者信心月增2.3%，部分原因是經濟前景預期出現起色。蓋洛普（Gallup）上月底也說，8月經濟信心指數攀升，觸及3月來新高。

然而，部分投資人認為須保持謹慎，理由是9月通常是市場波動最大的月份之一，總統大選也可能加劇震盪。並有人對科技巨擘感到不安，擔心人工智慧（AI）熱潮炒作過頭。