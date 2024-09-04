日銀宣示堅守升息方向 品浩預期最快明年1月有動作

日本銀行（央行）總裁植田和男重申，若日本經濟和物價表現符合該行預期，央行將繼續升息。日圓匯率3日聞訊挺升，兌美元在紐約早盤強升1.2%，至145.16日圓。

彭博資訊報導，植田在一份3日提交的文件中，向由日相岸田文雄主持的政府政策小組說明日銀7月的決策，同時提出上述論點，旨在提醒投資人，就算日銀7月升息的舉措可能是造成全球股災的部分原因，但若日本經濟表現符合央行預測，央行仍將堅守升息方向。

日銀官員近來言論 圖／經濟日報提供

植田3日再次提到，日本的金融條件仍相當寬鬆，因為7月升息後，實質利率仍顯著偏低。他說，目前的利率正穩固支撐經濟活動。

在全球市場8月大跌後所做的一份調查顯示，約三分之二受訪經濟學者認為，日銀將在年底前再度升息，其中41%表示12月是最有可能的時機。

品浩（PIMCO）日本部門則預測，日銀最快明年1月再升息，並表示正積極投資超長期日本公債，因其殖利率已升至更吸引人的水準。日本超長期公債的長期利率，已自日銀於2013年啟動量化寬鬆政策後，首次突破3%。

植田和男上月23日出席國會聽證會時表示，只要經濟成長和通膨形勢符合預期，將繼續推動貨幣政策正常化，也就是會繼續升息，並表示當月月初全球金融市場動盪的關鍵因素，是投資人對美國經濟的憂慮，這些憂慮之後已減輕，暗示那場全球股災並未動搖日銀立場。

T. Rowe Price固定收益主管胡賽因（Arif Husain）則警告，未來市場將迎來更多波動性。他認為「把日圓利差交易當作8月市場動盪的代罪羔羊，是無視於一個已經生成的更大且更深沉的趨勢」，「日銀放鷹及其對全球資金流動的衝擊，非比尋常，且將在未來幾年產生巨大影響力」。

胡賽因也傾向買進日本公債，因看好資金將隨著殖利率走升而回流。日本10年期公債殖利率3日一度上漲1.5個基點至0.92%，達8月6日以來最高。