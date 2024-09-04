聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光業 貢獻全球GDP創高

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

根據世界旅遊觀光協會（WTTC）的年度報告，今年旅遊和觀光業對全球國內生產毛額（GDP）的貢獻可望年增12.1%，達到11.1兆美元，創下歷史新高，較2019年創下的舊紀錄成長約7.5%，並占世界經濟產值約10%。換言之，全球每支出10美元中就有1美元將用於觀光旅遊。

全球旅遊和觀光業對全球經濟產值的貢獻程度將達到新高，因為愈來愈多消費者認為旅遊是他們預算中的必要支出。

這個非營利組織的執行長辛普森（Julia Simpson）表示：「儘管去年人們擔心我們會陷入全球衰退和高通膨，但今年我們希望旅遊和觀光業成為全球真正的經濟動力。」

這份報告指出，美國、中國大陸和德國等經濟體的旅行支出對全球GDP的貢獻最大。

WTTC預期，該產業在2024年將支持近3.48億個就業機會，比2019年新冠疫情爆發前締造的舊紀錄增加1,360萬個工作。旅遊與觀光產業仍在招聘人員以填補這個快速擴張產業的職缺

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）指出，在美國，休閒和旅宿業目前有100萬個職缺。

根據WTTC的數據，2023年這個產業在美國支持的就業人數總數約為2,700萬個。

美國 職缺

延伸閱讀

美研究：中國認知戰冒充美國選民 大選前分化民眾

美前官員：美協防與台灣國防支出和徵兵仍有不足

賀錦麗首度表態 反對美鋼賣給日本製鐵

搶藍領票！賀錦麗、拜登連袂造勢 挺鋼鐵業留美國

相關新聞

OECD富裕國家調查 高房價民怨飆 恐影響選情

在富裕國家，民眾對居住成本的不滿程度衝上新高，甚至超越對醫療照護和教育成本的擔憂。由此而生的效應可能擴大至政治層面，影響...

震撼彈 福斯擬關德國工廠

福斯汽車（VW）考慮在德國關閉工廠，這將是該公司成立87年以來破天荒的決定，不僅可能引發工會反彈，也暴露歐洲汽車產業的深...

美製造業 連五月萎縮

美國供應管理協會（ISM）3日公布，美國製造業活動連續第五個月萎縮，且是2020年5月來最低，訂單和生產同步加速下滑。8...

日銀宣示堅守升息方向 品浩預期最快明年1月有動作

日本銀行（央行）總裁植田和男重申，若日本經濟和物價表現符合該行預期，央行將繼續升息。日圓匯率3日聞訊挺升，兌美元在紐約早...

美家庭投資 股票占比創高

美股氣勢如虹，標普500指數今年來30多度締造歷史新高，促使當地資產超過百萬美元的股市新貴人數改寫紀錄，家庭對股市的配置...

高盛 大砍明年銅價預測

高盛對銅價長期展望翻多為空，將2025年銅價預測大砍將近5,000美元，理由是中國大陸需求萎縮。不過高盛認為黃金仍是近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。