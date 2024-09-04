觀光業 貢獻全球GDP創高

根據世界旅遊觀光協會（WTTC）的年度報告，今年旅遊和觀光業對全球國內生產毛額（GDP）的貢獻可望年增12.1%，達到11.1兆美元，創下歷史新高，較2019年創下的舊紀錄成長約7.5%，並占世界經濟產值約10%。換言之，全球每支出10美元中就有1美元將用於觀光旅遊。

全球旅遊和觀光業對全球經濟產值的貢獻程度將達到新高，因為愈來愈多消費者認為旅遊是他們預算中的必要支出。

這個非營利組織的執行長辛普森（Julia Simpson）表示：「儘管去年人們擔心我們會陷入全球衰退和高通膨，但今年我們希望旅遊和觀光業成為全球真正的經濟動力。」

這份報告指出，美國、中國大陸和德國等經濟體的旅行支出對全球GDP的貢獻最大。

WTTC預期，該產業在2024年將支持近3.48億個就業機會，比2019年新冠疫情爆發前締造的舊紀錄增加1,360萬個工作。旅遊與觀光產業仍在招聘人員以填補這個快速擴張產業的職缺。

美國旅遊協會（U.S. Travel Association）指出，在美國，休閒和旅宿業目前有100萬個職缺。

根據WTTC的數據，2023年這個產業在美國支持的就業人數總數約為2,700萬個。