BMW電池瑕疵 召回14萬輛車

寶馬汽車（BMW）宣布，將在全球召回電動車Mini Cooper SE，最多將有超過14萬輛車受影響，此次召回主要是因為發現電池系統有問題，可能導致過熱起火。

BMW在2日發布的聲明中說，在德國大約有3.9萬輛Mini Cooper SE可能被召回維修。前述提及的電池瑕疵，「就算是停放狀態，也不能排除起火的可能性」，但迄今尚未發現相關事故或傷亡案例。

另據彭博資訊報導，最新數據顯示，在特斯拉Model Y的引領下，挪威8月新電動車占汽車銷售量高達94%，占比再創新高。相較下，歐洲其他國家電動車銷量仍停滯不前。

挪威道路交通資訊委員會表示，特斯拉電動車Model Y賣了2,000多輛，銷售占比達18.8%，加上現代汽車電動車品牌Kona和日產電動車品牌Leaf的銷量也不俗，推升電動車占8月掛牌新車總量攀升至94.3%。

挪威8月新車銷量為1萬1,114輛，新電動車銷量為1萬480輛，今年以來民眾購入的新電動車總數合計達到6萬8,435輛。