聽新聞
test
0:00 / 0:00
BMW電池瑕疵 召回14萬輛車
寶馬汽車（BMW）宣布，將在全球召回電動車Mini Cooper SE，最多將有超過14萬輛車受影響，此次召回主要是因為發現電池系統有問題，可能導致過熱起火。
BMW在2日發布的聲明中說，在德國大約有3.9萬輛Mini Cooper SE可能被召回維修。前述提及的電池瑕疵，「就算是停放狀態，也不能排除起火的可能性」，但迄今尚未發現相關事故或傷亡案例。
另據彭博資訊報導，最新數據顯示，在特斯拉Model Y的引領下，挪威8月新電動車占汽車銷售量高達94%，占比再創新高。相較下，歐洲其他國家電動車銷量仍停滯不前。
挪威道路交通資訊委員會表示，特斯拉電動車Model Y賣了2,000多輛，銷售占比達18.8%，加上現代汽車電動車品牌Kona和日產電動車品牌Leaf的銷量也不俗，推升電動車占8月掛牌新車總量攀升至94.3%。
挪威8月新車銷量為1萬1,114輛，新電動車銷量為1萬480輛，今年以來民眾購入的新電動車總數合計達到6萬8,435輛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言