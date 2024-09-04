空巴零件故障 引擎商臉綠

香港國泰航空2日表示，由於一架空巴A350-1000客機的零件在飛行中發生故障，已對旗下總共48架A350客機進行徹底檢查，因而取消數十個航班。

國泰航空3日說，清查過後發現15架空巴A350飛機的引擎零件需要更換，三架已在3日中午前成功完成維修，所有飛機預計將於7日前恢復營運。由於機隊受到干擾，該公司取消了至少34個往返航班。

國泰航空之所以進行檢查，是因為一架2日前往蘇黎世的A350-1000飛機，在香港國際機場起飛幾分鐘後就出現零件故障，隨後折返。

國泰航空停飛航班所涉及的勞斯萊斯製引擎名為XWB-97，一直受阿聯酋航空（Emirates）總裁克拉克嚴厲批評的，他稱之為有缺陷的動力裝置。

國泰航空沒有具體說明在引擎方面發現的問題。勞斯萊斯在一份聲明中表示其「致力於與該航空公司、飛機製造商和相關當局密切合作以支援他們對這一事件的調查」。

路透引述知情人士說法報導，該事件涉及一個燃料噴嘴的問題，也就是引導燃料進入引擎的零組件。專家表示，這類問題少見，但除非存在更嚴重的缺陷，否則通常比渦輪葉片等主要旋轉零件的故障引發的警報要少。但任何進一步的檢查都可能對航空公司造成干擾。

目前雖尚不清楚可能發生故障的原因，但投資人近年來審慎留意引擎成為航空業的破壞性力量。例如，由普惠（Pratt & Whitney）供應引擎的空巴 A320neo客機遭遇故障，造成匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）、印度的靛藍航空（IndiGo）與德國漢莎航空的一些主力機隊暫時停飛。

消息導致勞斯萊斯股價2日收盤重挫6.5%，報每股464.30英鎊。

但在國泰航空發現受影響的飛機有限後，勞斯萊斯股價3日反彈回升。