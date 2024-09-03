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歐盟前5月農產出口對美國增 對中國下跌1成

中央社／ 布魯塞爾3日專電

歐盟公布今年1至5月農產及食品貿易數據，其中對美出口增9%、對中出口跌10%，後者主要來自豬肉減少，顯示在6月中國對歐盟豬肉反傾銷調查之前，自歐盟進口的豬肉便已明顯下滑。

據歐盟執行委員會（European Commission）今天公布的農產及食品貿易報告，今年1至5月合計出口金額974億歐元（約新台幣3.5兆元），較去年同期增加2%。

其中，英國持續成為歐盟農產最大出口對象，以金額計（以下同）占23%，前5個月較去年同期成長4%；第2大市場美國成長達9%，主因橄欖油價格上升；中國占歐盟農產出口6%，排名第3，但今年1至5月歐盟對中出口下跌10%，是跌幅最大的出口對象。

歐盟報告指出，對中國出口下滑主要來自豬肉、穀物產品和乳製品。

歐盟對中國進口電動車的反補貼調查是當前歐中貿易糾紛最大焦點，6月歐盟執委會宣布對中國電動車加徵暫時性反補貼稅（countervailing duty）後，中國商務部隨即宣布對歐盟進口豬肉展開反傾銷調查，8月再加碼對部分歐盟乳製品發動反傾銷調查。

從歐盟前5月數據可見，在此之前歐盟出口到中國的這兩類產品已在顯著減少。

中國是歐盟豬肉最大出口市場，以西班牙為首。西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）將在7至12日出訪中國，包括會見中國國家主席習近平，農產貿易將成主題。

歐盟1至5月農產及食品進口額696億歐元，與去年同期持平，其中巴西是最大進口來源，次為英國、烏克蘭。

反傾銷 歐盟 豬肉

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