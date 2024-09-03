日圓震撼恐一波接一波？這位投資老手建議減碼美國公債

早在去年中就對日本銀行（央行）將升息示警的T.Rowe Price固定收益主管Arif Husain表示，日銀升息有如「金融版的聖安地列斯斷層」，一旦開始活動可能引發資金板塊大轉移，7月底日銀意外升息觸動日圓利差交易平倉潮，已讓全球見識到其掀起全球金融市場動盪的威力。

彭博資訊報導，Husain指出，日銀在7月底貨幣決策會議上「轉鷹」， 加上8月初公布的美國7月就業報告比預期弱，固然為8月5日（周一）狂湧的一波日圓強勁買盤推波助瀾，但那波全球股、匯、債市動盪另有更深層的原因：巨量的日本資金投資海外資本，隨著這個世界第四大經濟體的利率節節升高，就可能吸引大批資金匯回國。

他在報告中寫道：「拿日圓利差交易當替罪羔羊，不啻是忽略了一股更大、更深的趨勢已經展開。日銀貨幣緊縮及其對全球資本流動的影響，非同小可，未來數年將造成重大影響。」

日圓利差交易（涉及賣出日圓、轉投資收益更高的資產）平倉潮8月5日急湧，引發日經225股價指數崩跌，跌幅為1987年來最深，並刺激美股「恐慌指數」（VIX）一度飆上65。

美日利率展望一降一升 宜加碼日本公債、減碼美債

儘管日圓兌美元後來已回落，在145區間穩定下來，但波動率仍居高不下。美國聯準會（Fed）9月料將啟動降息循環，而日銀則可望進一步提高利率，美、日利率一降一升，可能再度掀起金融市場狂瀾。

投資經歷將近30年的Husain表示，他現在偏好「加碼」日本公債，理由正是預料資本可望隨著日本公債殖利率攀高而回流。他同時也傾向「減碼」美國公債部位，因為隨著日本金融機構紛紛把資金從美國撤離、轉回日本，美國公債可能承受更大的壓力。

Husain曾在去年6月對日銀升息的衝擊示警，當時日圓兌美元匯率約140。今年7月，日圓最低貶到161.95兌1美元，讓當時從事日圓利差交易的投資人賺翻了。

日本10年期公債殖利率3日攀升1.5個基點至0.92%，是8月6日來最高。

Husain說：「到某個時點，日本殖利率走高可能吸引該國巨大的壽險和退休金投資人撤離其他高信評政府公債、回流JGB（日本公債）。事實上，這會讓全球市場需求重新洗牌。」