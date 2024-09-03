福島事故同型首度重啟！日本女川核電廠2號機裝填核燃料了 目標11月運轉

日本女川核電廠今天開始進行2號機核燃料裝填作業，以11月作為重啟運轉目標。如果一切順利，將是2011年發生福島核子事故後，與事故機組同型的核子反應爐首度重啟運轉。

日本「東日本放送」（KHB）報導，營運女川核電廠的東北電力公司，今天已開始將核燃料裝填進核子反應爐的裝填作業，預計花一週左右時間裝填560束核燃料。

東北電力公司已在8月完成兩項訓練，分別是設想發生大規模損壞的訓練，及確認一旦發生重大事故時操作流程的訓練。因此，原訂9月開始的核燃料裝載作業，已在今天下午3時開始。

東北電力公司希望女川核電廠2號機能在今年11月左右重啟運轉。根據目前規劃流程，今天開始裝載核燃料後，10月左右將拔出控制棒啟動核子反應爐開始核分裂。

最後一步就是讓發電機連接輸電系統恢復發電，至此女川核電廠2號機將重啟運轉。

女川核電廠2號機跟在311大地震後發生核子事故的福島第一核電廠內機組，同為沸水反應爐（BoilingWater Reactor），若屆時順利重啟，將是核子事故後日本首度有沸水反應爐重啟運轉。

截至今年5月止，日本全境正在運轉的12座機組反應爐型式同屬壓水反應爐（Pressurized WaterReactor），不同於發生核子事故的福島第一核電廠。