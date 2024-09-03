快訊

晶片股湧賣壓！美股9月首交易日早盤盡墨 輝達重挫逾7% 台積ADR跌6%

柯文哲政治獻金假帳案 北檢深夜再緊急傳喚李文宗到案

福島事故同型首度重啟！日本女川核電廠2號機裝填核燃料了 目標11月運轉

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本「東日本放送」（KHB）報導，營運女川核電廠的東北電力公司，今天已開始將核燃料裝填進核子反應爐的裝填作業。 路透資料照
日本「東日本放送」（KHB）報導，營運女川核電廠的東北電力公司，今天已開始將核燃料裝填進核子反應爐的裝填作業。 路透資料照

日本女川核電廠今天開始進行2號機核燃料裝填作業，以11月作為重啟運轉目標。如果一切順利，將是2011年發生福島核子事故後，與事故機組同型的核子反應爐首度重啟運轉。

日本「東日本放送」（KHB）報導，營運女川核電廠的東北電力公司，今天已開始將核燃料裝填進核子反應爐的裝填作業，預計花一週左右時間裝填560束核燃料。

東北電力公司已在8月完成兩項訓練，分別是設想發生大規模損壞的訓練，及確認一旦發生重大事故時操作流程的訓練。因此，原訂9月開始的核燃料裝載作業，已在今天下午3時開始。

東北電力公司希望女川核電廠2號機能在今年11月左右重啟運轉。根據目前規劃流程，今天開始裝載核燃料後，10月左右將拔出控制棒啟動核子反應爐開始核分裂。

最後一步就是讓發電機連接輸電系統恢復發電，至此女川核電廠2號機將重啟運轉。

女川核電廠2號機跟在311大地震後發生核子事故的福島第一核電廠內機組，同為沸水反應爐（BoilingWater Reactor），若屆時順利重啟，將是核子事故後日本首度有沸水反應爐重啟運轉。

截至今年5月止，日本全境正在運轉的12座機組反應爐型式同屬壓水反應爐（Pressurized WaterReactor），不同於發生核子事故的福島第一核電廠。

日本 核電

延伸閱讀

日股長線攻高可期 中信 ETF 00956成分股受惠升息

日本大學生月開銷曝光！98%對高物價有感 「城鄉價差」超吃驚

林芳正宣布參選日本自民黨總裁 從政30年二度問鼎大位

英特爾擬在日本設立研發中心 配備EUV曝光機一台逾400億日圓

相關新聞

晶片股湧賣壓！美股早盤盡墨 輝達重挫逾7% 台積ADR跌6%

美股三大指數3日早盤開低走低，道瓊工業指數跌480點或1.16%，史坦普挫1.5%，那指跌2.35%，費半重挫5.68%，台積電ADR下殺6.2%

日圓震撼恐一波接一波？這位投資老手建議減碼美國公債

早在去年中就對日本銀行（央行）將升息示警的T.Rowe Price固定收益主管Arif Husain表示，日銀升息有如「...

布蘭特原油跌破每桶75美元 今年漲幅悉數吐回

布蘭特原油3日跌逾4%，將今年漲幅悉數吐回，反映市場對全球兩大經濟體原油需求的擔憂，蓋過對地緣政治風險加劇的憂慮，而利比...

福島事故同型首度重啟！日本女川核電廠2號機裝填核燃料了 目標11月運轉

日本女川核電廠今天開始進行2號機核燃料裝填作業，以11月作為重啟運轉目標。如果一切順利，將是2011年發生福島核子事故後...

荷蘭開鍘！照片上網就被建庫 人臉辨識公司Clearview AI挨罰逾10億

荷蘭當局今天對美國人臉辨識公司Clearview AI處以3050萬歐元罰款，原因是該公司「非法」創建包含數百億張人臉照...

iPhone掰了LCD！擬2025年全面改用OLED 日企退出供應鏈

日本媒體報導，蘋果將在2025年及以後銷售的所有iPhone上使用OLED螢幕，徹底告別LCD。這也將使日本企業完全退出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。