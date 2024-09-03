快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅她勝謝龍介

俄羅斯最致命行動之一！2飛彈襲烏克蘭41死180傷 傳軍事訓練中心遭擊中

帕運桌球／苦戰5局後惜敗 田曉雯銅牌作收「單屆1銀、1銅」

iPhone掰了LCD！擬2025年全面改用OLED 日企退出供應鏈

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
蘋果傳出2025年起所有iPhone都使用OLED螢幕，徹底告別LCD。 美聯社
蘋果傳出2025年起所有iPhone都使用OLED螢幕，徹底告別LCD。 美聯社

日本媒體報導，蘋果將在2025年及以後銷售的所有iPhone上使用OLED螢幕，徹底告別LCD。這也將使日本企業完全退出蘋果手機螢幕的供應鏈。

日經指出，夏普和日本顯示器公司（JDI）已退出蘋果的手機業務。報導還引述幾家零件供應商指出，蘋果已經開始向中國京東方和LGD下訂單，為即將推出的下一代平價版手機iPhone SE生產OLED螢幕。 

大約十年前，夏普和JDI合計包辦七成的iPhone螢幕，但如今只為iPhone SE生產，並沒有大規模生產智慧手機用OLED螢幕。

LCD OLED iPhone 日本 蘋果

延伸閱讀

鴻海董座劉揚偉談下半年景氣看法 豎起大拇指說「不錯」

華為新智慧機 強碰蘋果

iPhone 新機9月亮相 法人看好台積電、大立光等蘋果概念股

華通、燿華 四檔閃金光

相關新聞

日圓震撼恐一波接一波？這位投資老手建議減碼美國公債

早在去年中就對日本銀行（央行）將升息示警的T.Rowe Price固定收益主管Arif Husain表示，日銀升息有如「...

日本大學生月開銷曝光！98%對高物價有感 「城鄉價差」超吃驚

日本物價飆漲，根據每日新聞與資訊科技企業共同進行民調顯示，高達98.3%的大學生對高物價很有感；有大學生同時也對連鎖壽司...

荷蘭開鍘！照片上網就被建庫 人臉辨識公司Clearview AI挨罰逾10億

荷蘭當局今天對美國人臉辨識公司Clearview AI處以3050萬歐元罰款，原因是該公司「非法」創建包含數百億張人臉照...

iPhone掰了LCD！擬2025年全面改用OLED 日企退出供應鏈

日本媒體報導，蘋果將在2025年及以後銷售的所有iPhone上使用OLED螢幕，徹底告別LCD。這也將使日本企業完全退出...

居住成本高得離譜 全球37富國半數民眾不滿比率創新高

在富裕國家，民眾對居住成本的不滿程度已經衝上新高，超越對醫療照護和教育的擔憂。

澳洲資料中心業務AirTrunk黑石想買 可能成該國今年最大交易

金融時報報導，根據知情人士，黑石集團（Blackstone）以及加拿大退休金計畫投資委員會打算向麥格理（Macquari...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。