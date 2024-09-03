iPhone掰了LCD！擬2025年全面改用OLED 日企退出供應鏈
日本媒體報導，蘋果將在2025年及以後銷售的所有iPhone上使用OLED螢幕，徹底告別LCD。這也將使日本企業完全退出蘋果手機螢幕的供應鏈。
日經指出，夏普和日本顯示器公司（JDI）已退出蘋果的手機業務。報導還引述幾家零件供應商指出，蘋果已經開始向中國京東方和LGD下訂單，為即將推出的下一代平價版手機iPhone SE生產OLED螢幕。
大約十年前，夏普和JDI合計包辦七成的iPhone螢幕，但如今只為iPhone SE生產，並沒有大規模生產智慧手機用OLED螢幕。
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