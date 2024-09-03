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亞股跌多漲少 市場關注美中經濟數據

中央社／ 香港3日綜合外電報導

亞洲股市今天跌多漲少，投資人靜待美國公布最新就業數據，同時市場也密切關注中國經濟，最新出爐的數據再度引發外界對中國這個全球第2大經濟體的疑慮。

法新社報導，外界雖普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）本月決策會議將調降利率，但市場聚焦6日公布的非農就業數據，這個數據被外界視為聯準會決定降息幅度的指標。

市場分析師警告投資人對遠超乎預期或遠低於預期的數據敏感。一旦就業數據超乎預期，期待連續降息的心理可能轉淡，遠低於預期的數據則可能重燃市場對經濟可能陷入衰退的疑慮。

盛寶金融（Saxo Capital Markets）策略師查納納（Charu Chanana）說：「本週的勞動市場數據任重道遠，關乎9月降息25個基點（1碼）或50個基點（2碼）。」她指的是非農就業數據、職缺和民間聘僱等勞動市場數據。

「數據若依然強勁，降息25個基點比較可能。然而，若出現疲軟的非農就業數據，尤其數字若低於13萬，再加上失業率再度躍升，利率市場可能會反映降息50個基點。」

查納納還說，市場也關注紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）和聯準會理事華勒（ChristopherWaller）本週稍後將發表的評論，從中一窺聯準會官員的思維。

華爾街股市昨天適逢國定假日休市，市場缺乏題材帶動大盤，亞洲股市今天走勢震盪。

香港、雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉股市今天都收挫，日股日經指數微幅收低。新加坡和曼谷股市則是微幅走高。

此外，最新數據顯示中國製造業連續第4個月萎縮後，市場也密切關注中國經濟動向。

目前沒有跡象顯示北京政府將回應外界呼籲提供經濟支撐的聲音，投資人靜待中國本月將公布的新數據，包括下週將公布的通膨和貿易數據。

亞股 聯準會 非農就業

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