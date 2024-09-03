強風吹拂 澳洲燃煤發電首次占比低於一半

過去幾天因強風吹拂澳洲東南部，使燃煤發電在澳洲能源組合中的占比首次降到50%以下。

美國財經媒體引述資料彙集平台Open-NEM數據指出，截至今天的一週裡，化石燃料的煤炭僅占發電來源的49.2%，這是燃煤發電首次在逐週滾動基礎上低於一半。在此期間，風力發電廠的發電量則略高於1/4。

為取代老化的燃煤發電廠，澳洲快速轉向太陽能和風能發電，使他們成為能源轉型的全球風向球。這也使澳洲成為全世界波動最大的能源市場之一，2022年6月澳洲的電力現貨市場頭一回出現暫時關閉。

數據顯示，澳洲的燃煤發電占比去年從2006年的87%掉到56%，而風能和太陽能去年的發電量共占31%。87%是澳洲燃煤發電本世紀以來的最高占比。

Open-NEM的資料涵蓋澳洲國家電力市場（NationalElectricity Market），後者為澳洲超過80%的人口供電。