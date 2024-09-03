快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

為何一票公司愛用LINE談公事？上班族揭最大痛點：真的不適合

居住成本高得離譜 全球37富國半數民眾不滿比率創新高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一項針對OECD的37個富裕國家3.7萬人進行的調查中，半數受訪者對可負擔居住的供應感到不滿。路透
一項針對OECD的37個富裕國家3.7萬人進行的調查中，半數受訪者對可負擔居住的供應感到不滿。路透

在富裕國家，民眾對居住成本的不滿程度已經衝上新高，超越對醫療照護和教育的擔憂。

英國金融時報報導，根據蓋洛普分析的數據，在針對經濟合作發展組織（OECD）37個富裕國家的3.7萬人進行的調查中，半數受訪者對可負擔居住的供應感到不滿。自從主要央行升息對抗一世代以來最嚴重通膨迄今，這項不滿程度的比率已急遽攀升。

蓋洛普的數據顯示，30歲以下和30歲至49歲族群對住房負擔能力的不滿情緒最高，其中許多人嘗試晉升有房一族。在50歲以上受訪者中，約44%對住房不滿意，但在30歲以下族群，不滿意的比率升至55%，在30歲至49歲族群的不滿意比率則達56%。

雖然利率上升已協助幾個歐洲國家的房價降溫，但居住成本依然比新冠疫情前更高。

美國一直房價飆漲，無視利率攀高帶來的影響。近60%的美國受訪者表示，他們對可負擔住宅的存量感到不滿。同時，在生鮮食品、燃料等生活必需品萬物齊漲之際，租金飆高，衝擊到民眾的可支配所得。

研究人員將可負擔住房危機部分歸咎於欠缺新屋營建。OECD社會政策部門資深經濟分析師阿德馬（Willem Adema）表示：「基本上我們蓋得不夠。」他說，營建業者通常著眼於較富裕家庭，這加劇了較低所得族群的壓力。

凱投宏觀分析師威夏特表示：「人口趨勢變化的速度比住房供應變化的速度快得多。」

對住房議題的不滿，可能會在今年選舉產生重大影響，尤其是在11月即將舉行大選的美國。

根據凱斯席勒房價指數，美國目前平均房價比拜登在2021年1月就任總統時高出約38%；哈佛大學住房研究聯合中心的研究顯示，首購族青睞的低首付中間價格的房屋，現在每月房貸支出達到3,096美元，遠遠高於2021年1月時的約2,000美元。

在英國，據官方統計，目前房價是平均年薪的八倍，這樣的倍數比1997年最後一次工黨執政時的倍數提高逾一倍。

調查顯示，富國中約30%的人對醫療照護系統、教育和公共運輸感到不滿；對2023年生活水準的不滿情緒增加，從24%上升至25%。

美國 英國

延伸閱讀

健保推動在宅急症照護計畫 在地安養減輕負擔

第七屆「南山醫務社工獎」頒獎　表彰醫務社工專業服務與貢獻

玉山銀助攻醫療永續生態圈

陸軍43砲指部戰術輪車屏東楓港失控撞路樹 7人送醫

相關新聞

法國啟動25年來首座新蓋的核反應爐 延宕12年後終上路

法國開始啟動25年來首座新蓋的核反應爐，這比原定計畫晚了12年且期間屢屢遭遇挫敗，此時核能產業希望重振蓋更多新廠的計畫。

四輪自行車成了歐洲都市送貨新景緻 TPK投資起步最早

歐洲各大都市開始出現用來載貨的四輪自行車，投入開發這種電動輔助自行車的業者也愈來愈多。宸鴻集團（3673）在英國投資的E...

到紐西蘭觀光 入境費將漲近兩倍到2,000元 「為旅遊品質做出貢獻」

紐西蘭政府周二宣布，將提高旅客入境費用提到到近三倍，但此事引發旅遊業者批評，認為調漲費用將使遊客望之卻步。

巴西說對抗馬斯克為全球立下榜樣 「星鏈」成下一戰場

巴西和馬斯克企業帝國之間的關係更加緊張，巴西電信主管機構揚言要制裁他的寬頻網路服務Starlink。巴西最高法院數小時前...

憂超級細菌擴散 投資團體呼籲食物供應鏈減用抗生素

代表資產合計超過13兆美元的投資者敦促政策制定者，透過降低食品供應鏈中抗生素濫用的情況，來協助抑制具有抗藥性的「超級細菌...

南韓通膨放緩…接下來看房價走勢 最快可能下月降息

南韓通膨放緩超出央行預期目標，這給貨幣政策轉向開啟大門，如果房價也有放緩跡象，最快可能下月降息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。