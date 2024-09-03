居住成本高得離譜 全球37富國半數民眾不滿比率創新高

在富裕國家，民眾對居住成本的不滿程度已經衝上新高，超越對醫療照護和教育的擔憂。

英國金融時報報導，根據蓋洛普分析的數據，在針對經濟合作發展組織（OECD）37個富裕國家的3.7萬人進行的調查中，半數受訪者對可負擔居住的供應感到不滿。自從主要央行升息對抗一世代以來最嚴重通膨迄今，這項不滿程度的比率已急遽攀升。

蓋洛普的數據顯示，30歲以下和30歲至49歲族群對住房負擔能力的不滿情緒最高，其中許多人嘗試晉升有房一族。在50歲以上受訪者中，約44%對住房不滿意，但在30歲以下族群，不滿意的比率升至55%，在30歲至49歲族群的不滿意比率則達56%。

雖然利率上升已協助幾個歐洲國家的房價降溫，但居住成本依然比新冠疫情前更高。

美國一直房價飆漲，無視利率攀高帶來的影響。近60%的美國受訪者表示，他們對可負擔住宅的存量感到不滿。同時，在生鮮食品、燃料等生活必需品萬物齊漲之際，租金飆高，衝擊到民眾的可支配所得。

研究人員將可負擔住房危機部分歸咎於欠缺新屋營建。OECD社會政策部門資深經濟分析師阿德馬（Willem Adema）表示：「基本上我們蓋得不夠。」他說，營建業者通常著眼於較富裕家庭，這加劇了較低所得族群的壓力。

凱投宏觀分析師威夏特表示：「人口趨勢變化的速度比住房供應變化的速度快得多。」

對住房議題的不滿，可能會在今年選舉產生重大影響，尤其是在11月即將舉行大選的美國。

根據凱斯席勒房價指數，美國目前平均房價比拜登在2021年1月就任總統時高出約38%；哈佛大學住房研究聯合中心的研究顯示，首購族青睞的低首付中間價格的房屋，現在每月房貸支出達到3,096美元，遠遠高於2021年1月時的約2,000美元。

在英國，據官方統計，目前房價是平均年薪的八倍，這樣的倍數比1997年最後一次工黨執政時的倍數提高逾一倍。

調查顯示，富國中約30%的人對醫療照護系統、教育和公共運輸感到不滿；對2023年生活水準的不滿情緒增加，從24%上升至25%。