快訊

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

成黑馬接任台北101董座！賈永婕笑喊：總經理負責專業精準 我負責美麗時尚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本大學生月開銷曝光！98%對高物價有感 「城鄉價差」超吃驚

中央社／ 東京3日綜合外電報導
圖為東京上野商店街人潮。 法新社
圖為東京上野商店街人潮。 法新社

日本物價飆漲，根據每日新聞與資訊科技企業共同進行民調顯示，高達98.3%的大學生對高物價很有感；有大學生同時也對連鎖壽司店及自動販賣機的「城鄉價差」感到吃驚。

日本每日新聞報導，在這份民調中，大學生最感物價高漲的品項依序是食品（77%）、外食（38.3%）、飲料（27.9%）、交通費（24.3%）及娛樂與興趣（15.4%）。

為因應高物價，大學生紛紛開始節省開支，其中最多的是51%大學生選擇「節食」，也就是節省在食品方面的支出；其次有36.4%大學生開始「縮衣」，節省買衣服花費。

根據民調，每個月可自由花費的金額在1萬日圓（約新台幣2200元）以上、不滿3萬日圓的大學生，約有34.6%；3萬日圓以上、不滿5萬日圓的大學生，約有27.2%。也就是說超過6成大學生每月可自由花費金額不滿5萬日圓（約新台幣1萬1000元）。

至於每個月可自由花費金額超過10萬日圓的大學生，只占約4.1%。

另外，有很多大學生對相同物品的「城鄉價差」也有深刻感受。

在民調的自由回答中，有大學生表示，在東京澀谷吃壽司時，儘管是同一間連鎖壽司店，跟鄉下相比一盤價差竟有20日圓到100日圓左右。也有大學生說，到大阪時發現每公升汽油價格貴了10日圓。

還有大學生說，老家的自動販賣機商品價格都在120日圓上下，「東京市區竟然要180日圓到200日圓，真的很令人驚訝」。

有日本網友在新聞下方留言表示，明明吃飯不是奢侈品，自己卻不得不減少餐費，真是令人感到難過。

也有網友對近期米價高漲表示相當憤怒說，較過往漲了500日圓的米價，「到底誰從中獲利，我想不會是生產者（農民）」。

這名網友說，雖然對萬物齊漲已司空見慣，大家對於漲價的感受也已麻痺，但米價會上漲還是讓人感到意外。

價差 壽司 大學生 日本 民調

延伸閱讀

發動機故障 日本歐洲探測器進水星軌道延後

疑颱風珊珊釀災 日本3000年神木彌生杉倒塌

日商看好台灣農產商機 研製霜淇淋、茶飲上市

賀錦麗首度表態 反對美鋼賣給日本製鐵

相關新聞

日本大學生月開銷曝光！98%對高物價有感 「城鄉價差」超吃驚

日本物價飆漲，根據每日新聞與資訊科技企業共同進行民調顯示，高達98.3%的大學生對高物價很有感；有大學生同時也對連鎖壽司...

法國啟動25年來首座新蓋的核反應爐 延宕12年後終上路

法國開始啟動25年來首座新蓋的核反應爐，這比原定計畫晚了12年且期間屢屢遭遇挫敗，此時核能產業希望重振蓋更多新廠的計畫。

居住成本高得離譜 全球37富國半數民眾不滿比率創新高

在富裕國家，民眾對居住成本的不滿程度已經衝上新高，超越對醫療照護和教育的擔憂。

澳洲資料中心業務AirTrunk黑石想買 可能成該國今年最大交易

金融時報報導，根據知情人士，黑石集團（Blackstone）以及加拿大退休金計畫投資委員會打算向麥格理（Macquari...

四輪自行車成了歐洲都市送貨新景緻 TPK投資起步最早

歐洲各大都市開始出現用來載貨的四輪自行車，投入開發這種電動輔助自行車的業者也愈來愈多。宸鴻集團（3673）在英國投資的E...

到紐西蘭觀光 入境費將漲近兩倍到2,000元 「為旅遊品質做出貢獻」

紐西蘭政府周二宣布，將提高旅客入境費用提到到近三倍，但此事引發旅遊業者批評，認為調漲費用將使遊客望之卻步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。