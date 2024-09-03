日本大學生月開銷曝光！98%對高物價有感 「城鄉價差」超吃驚

日本物價飆漲，根據每日新聞與資訊科技企業共同進行民調顯示，高達98.3%的大學生對高物價很有感；有大學生同時也對連鎖壽司店及自動販賣機的「城鄉價差」感到吃驚。

日本每日新聞報導，在這份民調中，大學生最感物價高漲的品項依序是食品（77%）、外食（38.3%）、飲料（27.9%）、交通費（24.3%）及娛樂與興趣（15.4%）。

為因應高物價，大學生紛紛開始節省開支，其中最多的是51%大學生選擇「節食」，也就是節省在食品方面的支出；其次有36.4%大學生開始「縮衣」，節省買衣服花費。

根據民調，每個月可自由花費的金額在1萬日圓（約新台幣2200元）以上、不滿3萬日圓的大學生，約有34.6%；3萬日圓以上、不滿5萬日圓的大學生，約有27.2%。也就是說超過6成大學生每月可自由花費金額不滿5萬日圓（約新台幣1萬1000元）。

至於每個月可自由花費金額超過10萬日圓的大學生，只占約4.1%。

另外，有很多大學生對相同物品的「城鄉價差」也有深刻感受。

在民調的自由回答中，有大學生表示，在東京澀谷吃壽司時，儘管是同一間連鎖壽司店，跟鄉下相比一盤價差竟有20日圓到100日圓左右。也有大學生說，到大阪時發現每公升汽油價格貴了10日圓。

還有大學生說，老家的自動販賣機商品價格都在120日圓上下，「東京市區竟然要180日圓到200日圓，真的很令人驚訝」。

有日本網友在新聞下方留言表示，明明吃飯不是奢侈品，自己卻不得不減少餐費，真是令人感到難過。

也有網友對近期米價高漲表示相當憤怒說，較過往漲了500日圓的米價，「到底誰從中獲利，我想不會是生產者（農民）」。

這名網友說，雖然對萬物齊漲已司空見慣，大家對於漲價的感受也已麻痺，但米價會上漲還是讓人感到意外。